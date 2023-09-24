Порты Эстонии могут стать логистическим звеном для транспортировки украинского зерна

По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале этого года через эстонские порты было перевезено почти на 39% меньше товаров, чем два года назад. Во втором квартале 2021 года было перевезено 10,5 млн тонн грузов, а во втором квартале этого года - всего 6,3 млн тонн, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Председатель правления Таллиннского порта Вальдо Кальм считает, что одним из способов компенсировать сокращение объема грузоперевозок между Востоком и Западом в краткосрочной перспективе может стать транспортировка украинского зерна через порты Эстонии.

- В порту Мууга находится крупнейший зерновой терминал на Балтийском море. Конечно, сегодня он обслуживает эстонский экспорт, но места там достаточно много. На самом деле в сотрудничестве с государством мы пытаемся открыть этот коридор, потому что в наших портах есть мощности и речь идет о довольно больших объемах. Если это будет запущено, потребуются определенные дотации. Но это может быть запущено довольно быстро, технически мы готовы, - рассказал Кальм.