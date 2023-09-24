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Порты Эстонии могут стать логистическим звеном для транспортировки украинского зерна

Северное побережье
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Силламяэский порт.
Силламяэский порт. Фото: Матти Кямяря

После вторжения России на территорию Украины грузоперевозки между Востоком и Западом через порты Эстонии сошли на нет. Снижение объема грузоперевозок могли бы компенсировать перевозки украинского зерна через эстонские порты. Соответствующие переговоры ведутся между странами Балтии, Украиной и Европейским союзом.

По данным Департамента статистики Эстонии, во втором квартале этого года через эстонские порты было перевезено почти на 39% меньше товаров, чем два года назад. Во втором квартале 2021 года было перевезено 10,5 млн тонн грузов, а во втором квартале этого года - всего 6,3 млн тонн, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Председатель правления Таллиннского порта Вальдо Кальм считает, что одним из способов компенсировать сокращение объема грузоперевозок между Востоком и Западом в краткосрочной перспективе может стать транспортировка украинского зерна через порты Эстонии.

- В порту Мууга находится крупнейший зерновой терминал на Балтийском море. Конечно, сегодня он обслуживает эстонский экспорт, но места там достаточно много. На самом деле в сотрудничестве с государством мы пытаемся открыть этот коридор, потому что в наших портах есть мощности и речь идет о довольно больших объемах. Если это будет запущено, потребуются определенные дотации. Но это может быть запущено довольно быстро, технически мы готовы, - рассказал Кальм.

По оценке Министерства климата, наиболее реалистичным вариантом была бы транспортировка украинского зерна через Польшу. На первом этапе зерно доставлялось бы по железной дороге в польские порты, а оттуда небольшими 80-90-метровыми судами - в порты Эстонии, где его можно было бы перегружать на более крупные суда. Затем эти суда доставляли бы зерно в другие страны, например, в Южную Америку или Африку.

В настоящее время в Европе пока обсуждается вопрос о том, как и на каких условиях могло бы перевозиться украинское зерно. Морской коридор был бы наиболее выгодным вариантом для Эстонии, а ЕС не пришлось бы за него доплачивать.

- Морской коридор потребовал бы меньше всего дотаций. Все остальные коридоры, например, связанные с железнодорожными перевалками, эти решения не являются естественными логистическими коридорами, они могут нуждаться в дотациях, так что вопрос в этом, - сказал вице-канцлер Министерства климата по вопросам мореходства Каупо Ляэнеранд.

По его словам, Эстония активно общается как с представителями ЕС, так и с украинскими чиновниками. Следующим шагом могут стать встречи с украинскими министрами или президентской канцелярией.

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