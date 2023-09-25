В Нарве коптильню расценили как источник угрозы

Северное побережьеНарваВ Нарве коптильню расценили как источник угрозыЭрик Калда25 сентября 2023, 13:30FacebookComments Коптильня. Иллюстративное фото. Фото: Эрик КалдаУтром 24 сентября некий человек заметил дым у гаражей на улице Кивилинна.По прибытии спасатели обнаружили уличную коптильную печь, в которой коптилась рыба.По оценке спасателей, такая деятельность возле гаражей небезопасна, они попросили потушить огонь в коптильной печи.FacebookComments Ключевые слова Нарванарвекивилинна Pекомендуем