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В Нарве коптильню расценили как источник угрозы

Эрик Калда
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Коптильня. Иллюстративное фото.
Коптильня. Иллюстративное фото. Фото: Эрик Калда

Утром 24 сентября некий человек заметил дым у гаражей на улице Кивилинна.

По прибытии спасатели обнаружили уличную коптильную печь, в которой коптилась рыба.

По оценке спасателей, такая деятельность возле гаражей небезопасна, они попросили потушить огонь в коптильной печи.

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Нарва
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