Государство поддержит реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа

- Поддержкой Ида-Вирумаа вносится вклад в обеспечение безопасности многоквартирных домов, улучшение климата в помещениях, снижение энергозатрат и поощрение внедрения возобновляемых источников энергии, - сказал министр климата Кристен Михал.

Поддержка предоставляется, в числе прочего, на реконструкцию несущей конструкции и внешнего фасада здания, строительство системы водоснабжения и канализации, установку системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, строительство инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию электросистемы здания и т.д.

Общий объем тура заявок составляет около 10 миллионов евро, а его распределение организует Целевое учреждение предпринимательства и инноваций ("KredEx"), кто объявит об открытии тура, в частности, на своем сайте. По сравнению с предыдущими аналогичными поддержками ставка компенсации при частичной реконструкции многоквартирного дома увеличится с 30 до 40 процентов. Это влечет за собой требование повысить класс энергоэффективности здания хотя бы на одну ступень.

- Это требование обязывает квартирные товарищества не только поменять окна и двери, но и провести реконструкцию, в том числе, технических систем. Мы ожидаем, что будут реализованы проекты, направленные на энергосбережение и обеспечение лучшего климата в помещениях, - пояснила условия оказания поддержки руководитель жилищной сферы Министерства климата Вероника Валк-Сиска. Повышение класса энергоэффективности здания хотя бы на одну ступень обеспечивает заметную экономию электроэнергии, а, значит, также снижает коммунальные платежи владельцев квартир.

Улучшению состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в последние годы уделяется особое внимание. Представители целевого учреждения предпринимательства и инноваций ("KredEx") с целью повышения осведомленности встречались с жильцами домов, консультировали их на месте и проводили обучения с привлечением технического эксперта. Для реновации многоквартирных домов также можно воспользоваться прямым кредитом "KredEx", если банк не выдает заем или предоставляет его на неразумных условиях.

По словам Вероники Валк-Сиска, спрос на обычную поддержку реконструкции на данный момент явно превышает предложение, поэтому необходимо направить в Ида-Вирумаа целевую поддержку, и в ближайшее время региону может быть предложено компактное решение - уведомление-заем-поддержка.