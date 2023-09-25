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Под Нарвой при столкновении автомобиля с лосем легкие травмы получил один человек, лось погиб

Эрик Калда
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Лось. Иллюстративное фото.
Лось. Иллюстративное фото. Фото: Sergei Listov

В воскресенье вечером в центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу.

Там легковой автомобиль столкнулся с лосем.

Медики скорой помощи осмотрели одного пострадавшего.

Спасатели сняли аккумуляторные клеммы у автомобиля, помогли регулировать движение, убрали с шоссе автомобильные части, промыли дорогу водой и помогли погрузить тушу лося в прицеп машины охотников.

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Нарва
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