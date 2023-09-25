Под Нарвой при столкновении автомобиля с лосем легкие травмы получил один человек, лось погиб

Северное побережьеНарваПод Нарвой при столкновении автомобиля с лосем легкие травмы получил один человек, лось погибЭрик Калда25 сентября 2023, 14:42FacebookComments Лось. Иллюстративное фото. Фото: Sergei ListovВ воскресенье вечером в центр тревоги сообщили об аварии на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Пеэтерристи в Нарва-Йыэсуу.Там легковой автомобиль столкнулся с лосем.Медики скорой помощи осмотрели одного пострадавшего.Спасатели сняли аккумуляторные клеммы у автомобиля, помогли регулировать движение, убрали с шоссе автомобильные части, промыли дорогу водой и помогли погрузить тушу лося в прицеп машины охотников.FacebookComments Ключевые слова спасателинарва-йыэсуутревогаталлинн-нарвамедикицентр тревогиПеэтерристи Pекомендуем