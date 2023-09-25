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Гражданин Молдовы пытался за взятку пересечь границу в Нарве

Эрик Калда
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Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото.
Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Гражданин Молдовы, прибывший 22 сентября на погранпункт в Нарве, предложил пограничникам взятку, чтобы те пустили его в страну, несмотря на отсутствие медицинской страховки.

Мужчина спрятал две купюры достоинством в 20 евро среди своих документов и попытался представить их как альтернативу медицинской страховки, пишет ERR.

Сотрудник погранслужбы взял документы мужчины и положил их себе на стол, заявив, что им это не нужно. В ответ на это молдаванин сказал: "Загляните внутрь, там медицинская страховка".

Мужчина был задержан по подозрению в даче взятки и отправлен в арестный дом

На заседании 24 сентября суд приговорил молдаванина к одному году тюремного заключения, отбыть которое в реальности ему придется, если в течение пяти лет он совершит новое умышленное преступление.

Предложенная мужчиной взятка была конфискована. Кроме того, ему придется оплатить судебные и процессуальные издержки в размере 1047 евро. В качестве дополнительного наказания ему назначили пятилетний запрет на въезд в Эстонию. После судебного заседания мужчину отвезли на границу, где осталась его машина, и выдворили из страны.

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