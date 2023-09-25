Гражданин Молдовы пытался за взятку пересечь границу в Нарве

Мужчина спрятал две купюры достоинством в 20 евро среди своих документов и попытался представить их как альтернативу медицинской страховки, пишет ERR.

Сотрудник погранслужбы взял документы мужчины и положил их себе на стол, заявив, что им это не нужно. В ответ на это молдаванин сказал: "Загляните внутрь, там медицинская страховка".

Мужчина был задержан по подозрению в даче взятки и отправлен в арестный дом

На заседании 24 сентября суд приговорил молдаванина к одному году тюремного заключения, отбыть которое в реальности ему придется, если в течение пяти лет он совершит новое умышленное преступление.