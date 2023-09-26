По Ийзакуской гимназии зазвонил погребальный колокол

Если волостное собрание примет такое решение, то волостное управление начнет переговоры с Министерством образования о строительстве нового здания основной школы. Успешным переговорам сопутствует обязательство о закрытии гимназической части. Если соглашение достигнуто не будет, то волостное собрание должно не позднее конца марта принять отдельное решение о будущем гимназии.