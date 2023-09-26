Вт, 26.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

По Ийзакуской гимназии зазвонил погребальный колокол

Кюлли Крийс
, журналист
Facebook
Comments
"Государственной гимназии в Ийзаку не будет", - погасила и эту слабую надежду министр образования Кристина Каллас, встречавшаяся в августе с местным народом.
"Государственной гимназии в Ийзаку не будет", - погасила и эту слабую надежду министр образования Кристина Каллас, встречавшаяся в августе с местным народом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеское волостное собрание в четверг решит, должно ли волостное управление начать производство по прекращению деятельности гимназической ступени Ийзакуской гимназии.

Если волостное собрание примет такое решение, то волостное управление начнет переговоры с Министерством образования о строительстве нового здания основной школы. Успешным переговорам сопутствует обязательство о закрытии гимназической части. Если соглашение достигнуто не будет, то волостное собрание должно не позднее конца марта принять отдельное решение о будущем гимназии.

В 10-м классе всего два ученика

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх