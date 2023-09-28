На Михайловской ярмарке торговле будет сопутствовать разнообразная культурная программа

Библиотека приведет на Михайловскую ярмарку Катри Райк

Книга "Minu Narva. Kümme aastat hiljem" стала бестселлером в библиотеках по всей Эстонии. Фото: Repro

Йыхвиская центральная библиотека установит в день Михайловской ярмарки на променаде "Jõhvika" литературную палатку, где Катри Райк проведет презентацию своей книги "Minu Narva. Kümme aastat hiljem" ("Моя Нарва. Десять лет спустя").

- Что сейчас читает Эстония? Новую книгу Катри Райк, она стала бестселлером! - отметила руководитель Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард, по словам которой книгу берут читать по всей Эстонии в массовом порядке.

Например, в Вильяндиской городской библиотеке имеются три экземпляра книги - и все они на руках, такая же картина в Пярнуской центральной библиотеке. В Йыхви на книгу очередь. "Это понятно, ведь красноречие у Катри на пятерку с плюсом, да и с чувством юмора у нее все в порядке. Местами эта книга также поразительно честная", - сказала Тийа Линнард.

Встреча с Катри Райк начнется в 12 часов. Кроме того, во время работы ярмарки, с 10 до 15 часов, в литературной палатке можно будет очень дешево купить списанные в библиотеке книги. "Приобрести книгу за 50 центов или за один евро - это все-таки очень хорошая сделка", - полагает Тийа Линнард.