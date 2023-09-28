На Михайловской ярмарке торговле будет сопутствовать разнообразная культурная программа

В субботу, 30 сентября, окрестности Йыхвиской церкви святого Михаила, улицу Раквере и променад "Jõhvika" заполонит традиционная ярмарочная суета - Михайловская ярмарка состоится здесь уже в 14-й раз.
Как горожане, так и гости города смогут купить на ярмарке сельскохозяйственную и садово-огородную продукцию, саженцы, рукоделие и природные продукты, а также насладиться вкусной ярмарочной едой и разнообразной культурной программой, сказала руководитель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.
Культурная программа начнется в 10 часов концертом Йыхвиского биг-бенда в саду Йыхвиской церкви святого Михаила. В 11 часов в церкви на органе будет играть Светлана Кекишева. В 14 часов в церкви дадут концерт певица Неле-Лийз Вайксоо и уроженец Йыхви музыкант Райн Ряммал (клавишные). В программе - написанные на тексты Леэло Тунгал песни, а также другие известные эстонские музыкальные хиты.
В церкви можно будет также посмотреть выставку музея Банка Эстонии, посвященную истории эстонских денег и событиям, приведшим к восстановлению эстонской кроны. Там же будут экспонироваться книги об эстонских деньгах и сувенирные монеты.
Для семей в 12 часов проведут в церкви викторину, в которой можно будет проверить свои знания об истории денег, а дети получат возможность сами оформить монету в два евро. ТОО "Merkuur" организует для детей бесплатную развивающую предпринимательство рабочую комнату, в которой станут мастерить из дерева копилки, брелки для ключей и пр. Во рву у церковного вала можно будет потренироваться в древней игре на ловкость, в стрельбе из лука.
Традиция Михайловской ярмарки уходит в Йыхви в 1920-е годы. Традиция была возрождена Обществом Йыхвиского музея в 2010 году, общество проводит эту ярмарку вместе с Йыхвиским приходом святого Михаила.
Библиотека приведет на Михайловскую ярмарку Катри Райк
Йыхвиская центральная библиотека установит в день Михайловской ярмарки на променаде "Jõhvika" литературную палатку, где Катри Райк проведет презентацию своей книги "Minu Narva. Kümme aastat hiljem" ("Моя Нарва. Десять лет спустя").
- Что сейчас читает Эстония? Новую книгу Катри Райк, она стала бестселлером! - отметила руководитель Йыхвиской центральной библиотеки по развитию Тийа Линнард, по словам которой книгу берут читать по всей Эстонии в массовом порядке.
Например, в Вильяндиской городской библиотеке имеются три экземпляра книги - и все они на руках, такая же картина в Пярнуской центральной библиотеке. В Йыхви на книгу очередь. "Это понятно, ведь красноречие у Катри на пятерку с плюсом, да и с чувством юмора у нее все в порядке. Местами эта книга также поразительно честная", - сказала Тийа Линнард.
Встреча с Катри Райк начнется в 12 часов. Кроме того, во время работы ярмарки, с 10 до 15 часов, в литературной палатке можно будет очень дешево купить списанные в библиотеке книги. "Приобрести книгу за 50 центов или за один евро - это все-таки очень хорошая сделка", - полагает Тийа Линнард.