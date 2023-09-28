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Начнут замерять среднюю скорость

Северное побережье
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Камера измерения скорости. Снимок иллюстративный.
Камера измерения скорости. Снимок иллюстративный. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

С 29 сентября по 8 октября Департамент транспорта проведет тестовый проект по замеру средней скорости на четырех автомагистралях.

Это методическое исследование, в ходе которого никакие данные не собираются и не фиксируются, а за превышение скорости не назначаются предупредительные штрафы.

Для проведения исследования используются существующие измерительные кабины камер контроля скорости и установленные в них измерительные системы. Цель - выяснить, является ли превышение средней скорости проблемой в Эстонии. В Ида-Вирумаа замеры будут проводиться на территории Нарва-Йыэсуу на шоссе Таллинн-Нарва на 4,4-километровом участке 177,2-172,8 км в направлении Таллинна.

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