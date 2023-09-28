Начнут замерять среднюю скорость

Это методическое исследование, в ходе которого никакие данные не собираются и не фиксируются, а за превышение скорости не назначаются предупредительные штрафы.

Для проведения исследования используются существующие измерительные кабины камер контроля скорости и установленные в них измерительные системы. Цель - выяснить, является ли превышение средней скорости проблемой в Эстонии. В Ида-Вирумаа замеры будут проводиться на территории Нарва-Йыэсуу на шоссе Таллинн-Нарва на 4,4-километровом участке 177,2-172,8 км в направлении Таллинна.