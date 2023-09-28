В Ору подожгли почву

Северное побережьеКохтла-ЯрвеВ Ору подожгли почвуЭрик Калда28 сентября 2023, 09:21FacebookComments Возгорание в Ору. Фото: Спасательный департаментВ среду спасатели были вызваны в Орускую часть Кохтла-Ярве, где загорелась земля.В 11. 02 спасатели были вызваны в Ору, где дымилась земля.Спасателям пришлось тушить ландшафтный пожар, который горел в нескольких местах.По словам спасателей это мог быть поджог. Данная территория горела и раньше.FacebookComments Ключевые слова ОрускуюДаннаяСпасателям Pекомендуем