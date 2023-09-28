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В Ору подожгли почву

Эрик Калда
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Возгорание в Ору.
Возгорание в Ору. Фото: Спасательный департамент

В среду спасатели были вызваны в Орускую часть Кохтла-Ярве, где загорелась земля.

В 11. 02 спасатели были вызваны в Ору, где дымилась земля.

Спасателям пришлось тушить ландшафтный пожар, который горел в нескольких местах.

По словам спасателей это мог быть поджог. Данная территория горела и раньше.

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Кохтла-Ярве
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