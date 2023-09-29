Россиянин хотел попасть в Эстонию по поддельному паспорту

Северное побережьеНовостиРоссиянин хотел попасть в Эстонию по поддельному паспортуErik Kalda, ajakirjanik29 сентября 2023, 14:42FacebookComments Нарвский пограничный пункт. Фото: Ilja SmirnovЭстонская пограничная служба отправила обратно мужчину, который пытался въехать в страну по фальшивому паспорту.28 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте гражданину России не разрешили пересечь границу, поскольку при проверке выяснилось, что его документ, удостоверяющий личность, был поддельным.К мужчине был применен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.FacebookComments Ключевые слова ЭстонияроссиянинэстонскаяэстониюНарвскомРоссиюэстонский пограничная служба Pекомендуем