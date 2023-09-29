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Россиянин хотел попасть в Эстонию по поддельному паспорту

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Нарвский пограничный пункт.
Нарвский пограничный пункт. Фото: Ilja Smirnov

Эстонская пограничная служба отправила обратно мужчину, который пытался въехать в страну по фальшивому паспорту.

28 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте гражданину России не разрешили пересечь границу, поскольку при проверке выяснилось, что его документ, удостоверяющий личность, был поддельным.

К мужчине был применен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.

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