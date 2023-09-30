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В ида-вируских учреждениях образования острая нехватка опорных специалистов

Ситуация критическая и требует срочных действий
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В ситуации, когда в учреждениях образования не хватает более ста опорных специалистов для учеников с особыми образовательными потребностями, нужно, по словам Керды Эйерт, находить в уезде совместные решения.
В ситуации, когда в учреждениях образования не хватает более ста опорных специалистов для учеников с особыми образовательными потребностями, нужно, по словам Керды Эйерт, находить в уезде совместные решения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По результатам исследования, в учреждениях образования Ида-Вирумаа не хватает более ста опорных специалистов для учеников с особыми образовательными потребностями.

В уездных учреждениях образования имеется менее половины необходимых опорных специалистов. Судя по исследованию, в детсадах не хватает еще 39 опорных специалистов, а в общеобразовательных школах - 77, рассказала координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.

Опора требуется примерно 30 процентам учащихся.

- Возложение ответственности на учреждения образования уже не является жизнеспособным подходом, так как количество нуждающихся в опоре детей значительно увеличивается с каждым годом и опорных специалистов в регионе просто не хватает. Ситуация критическая и требует срочных действий. Мы должны более разумно использовать имеющийся в уезде ресурс и находить общие решения, - отметила Керда Эйерт.

Проводившая исследование для АО "Civitta Eesti" Кадри Тирс сказала, что результаты исследования подтвердили региональные особенности Ида-Вирумаа:

- Учреждения образования должны организовать опорные услуги в двуязычной среде. Кроме того, большим вызовом является полный переход на эстоноязычное обучение, увеличивающий спрос на эстоноязычных специалистов, а также в результате ужесточения квалификационных требований влияющий на состав имеющихся специалистов. Для решения все усиливающейся проблемы необходимы скоординированные усилия и целостные способы решения.

Проведенное в уезде исследование положения учащихся с особыми образовательными потребностями дает четкий обзор очень критического положения, отметила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, добавив, что на основании его результатов можно планировать свои следующие действия. "Услуга могла бы быть организована централизованно в сотрудничестве с уездными самоуправлениями", - полагает она.

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