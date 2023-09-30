По результатам исследования, в учреждениях образования Ида-Вирумаа не хватает более ста опорных специалистов для учеников с особыми образовательными потребностями.
В ида-вируских учреждениях образования острая нехватка опорных специалистов
В уездных учреждениях образования имеется менее половины необходимых опорных специалистов. Судя по исследованию, в детсадах не хватает еще 39 опорных специалистов, а в общеобразовательных школах - 77, рассказала координатор Ида-Вируского образовательного кластера Керда Эйерт.
Опора требуется примерно 30 процентам учащихся.
- Возложение ответственности на учреждения образования уже не является жизнеспособным подходом, так как количество нуждающихся в опоре детей значительно увеличивается с каждым годом и опорных специалистов в регионе просто не хватает. Ситуация критическая и требует срочных действий. Мы должны более разумно использовать имеющийся в уезде ресурс и находить общие решения, - отметила Керда Эйерт.
Проводившая исследование для АО "Civitta Eesti" Кадри Тирс сказала, что результаты исследования подтвердили региональные особенности Ида-Вирумаа:
- Учреждения образования должны организовать опорные услуги в двуязычной среде. Кроме того, большим вызовом является полный переход на эстоноязычное обучение, увеличивающий спрос на эстоноязычных специалистов, а также в результате ужесточения квалификационных требований влияющий на состав имеющихся специалистов. Для решения все усиливающейся проблемы необходимы скоординированные усилия и целостные способы решения.
Проведенное в уезде исследование положения учащихся с особыми образовательными потребностями дает четкий обзор очень критического положения, отметила мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, добавив, что на основании его результатов можно планировать свои следующие действия. "Услуга могла бы быть организована централизованно в сотрудничестве с уездными самоуправлениями", - полагает она.