ГАЛЕРЕЯ ⟩ На горе Тяривере в Ийзаку открыли учебную тропу белки-летяги

На горе Тяривере, где и на самом деле обитают белки-летяги, отныне девять инфостендов на километровой тропе дают основательное представление об этих зверьках.

В четверг днем эксперты из Департамента окружающей среды по белке-летяге Уудо Тимм и Лийза Реннел разделили прибывших на место интересующихся этим зверьком людей на две группы и повели их по новехонькой учебной тропе.

Не зная этой тропы, сложно было бы также обнаружить инфостенды, ведь указателей от одного до другого видно не было.

- Указатели будут, - пообещала Лийза Реннел.

Знает свое место в пищевой цепочке

- Как самки, так и самцы очень привязаны к своему месту обитания, - начала Реннел рассказ об одном из самых интересных млекопитающих Эстонии.

Самки очень территориальны, район их обитания занимает около 10 гектаров, а район обитания самцов площадью 60 гектаров совпадает с районами обитания нескольких самок. Оба партнера могут спариваться с несколькими представителями противоположного пола, и случается, что в одном выводке на свет появляется потомство разных самцов.

Валяная белка-летяга в руках Лийзы Реннел имеет такой же размер и вес, как настоящая. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гнездовых деревьев у белки-летяги несколько, и их можно менять при появлении хищников.

- В Финляндии исследователи установили, что белка-летяга очень хорошо чувствует, когда находится в нижней части пищевой цепочки: когда в местах ее обитания появляется длиннохвостая неясыть, она старается при возможности поменять место жительства, а в ведущем дневной образ жизни ястребе белка-летяга, как ночное животное, угрозы не видит, - поделилась Реннел полученной в сотрудничестве с финнами новой информацией.

Гора Тяривере богата видами