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ГАЛЕРЕЯ ⟩ На горе Тяривере в Ийзаку открыли учебную тропу белки-летяги
Уудо Тимм может много на основе собственного опыта рассказать дополнительно о белках-летягах. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Кюлли Крийс
, журналист
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На горе Тяривере, где и на самом деле обитают белки-летяги, отныне девять инфостендов на километровой тропе дают основательное представление об этих зверьках.

В четверг днем эксперты из Департамента окружающей среды по белке-летяге Уудо Тимм и Лийза Реннел разделили прибывших на место интересующихся этим зверьком людей на две группы и повели их по новехонькой учебной тропе.

Не зная этой тропы, сложно было бы также обнаружить инфостенды, ведь указателей от одного до другого видно не было.

- Указатели будут, - пообещала Лийза Реннел. 

Знает свое место в пищевой цепочке

- Как самки, так и самцы очень привязаны к своему месту обитания, - начала Реннел рассказ об одном из самых интересных млекопитающих Эстонии.

Самки очень территориальны, район их обитания занимает около 10 гектаров, а район обитания самцов площадью 60 гектаров совпадает с районами обитания нескольких самок. Оба партнера могут спариваться с несколькими представителями противоположного пола, и случается, что в одном выводке на свет появляется потомство разных самцов. 

Валяная белка-летяга в руках Лийзы Реннел имеет такой же размер и вес, как настоящая.
Валяная белка-летяга в руках Лийзы Реннел имеет такой же размер и вес, как настоящая. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Гнездовых деревьев у белки-летяги несколько, и их можно менять при появлении хищников.

- В Финляндии исследователи установили, что белка-летяга очень хорошо чувствует, когда находится в нижней части пищевой цепочки: когда в местах ее обитания появляется длиннохвостая неясыть, она старается при возможности поменять место жительства, а в ведущем дневной образ жизни ястребе белка-летяга, как ночное животное, угрозы не видит, - поделилась Реннел полученной в сотрудничестве с финнами новой информацией.

Гора Тяривере богата видами

- Гора Тяривере служит хорошим примером очень старого и богатого биологическими видами леса: тут много деревьев разного возраста, много кустов, мертвые деревья стоят, пока не упадут, есть древесина разной степени разложения, - обратила Реннел внимание экскурсантов на роскошное, покрытое легочной лобарией дерево. - Если уже появился этот лишайник, то можно сказать, что в этом лесу имеются триста-четыреста находящихся под угрозой или редких видов.

Белка-летяга является "крышевым" видом. Природоохрана в Вирумаа исторически сосредоточена на охране болот, и старые естественные леса остались за ее границами. В тени белки-летяги, а также глухаря охраняемыми становятся также эти леса и тамошние виды.

На двух горах обитают до десяти белок-летяг

Для белки-летяги важно, чтобы имелись осины и очень много дупел. Главным образом она использует выдолбленные дятлами полости, диаметр которых достаточно маленький - чтобы белка пролезть смогла, а кунице ее было не достать.

На горе Тяривере осин не очень много, деревья хотя и старые, но довольно тонкие.

Прошлой весной занимающиеся белками-летягами люди установили там 15 ящиков для гнезд. Уже первая проверка показала, что они использовались в качестве кормушек.

В Ийзаку белки-летяги обитают как на горе Тяривере, так и на горе Каевумяэ. На две горы может приходиться менее десяти зверьков, как самок, так и самцов, предполагает Реннел.

Ландшафты меняются так быстро, что часть видов не успевают к этому приспособиться. И один из таких видов - белки-летяги, которые не в состоянии передвигаться по земле. Самой большой проблемой для них является, конечно, уничтожение и дробление мест обитания. Близость человека белкам-летягам не мешает, однако им угрожают живущие в поселениях кошки.

Свое влияние оказывают также рассекающие места обитания электролинии и ветропарки. Относительно последних полагают, что когда тени от лопастей ветряков передвигаются по лесу, летяги могут воспринимать это как появление хищных птиц, на тень которых они привыкли реагировать.

Соль на раны алутагузеских лесовладельцев

- Славная и красивая, но… - сказал тоже шагавший по учебной тропе оонурмеский лесовладелец Гуннар Лепасаар, которого ограничения вынудили также заниматься последние десять лет охраной белки-летяги. 

"Мы хотели бы все-таки и дальше жить в своих домах, а не переезжать в город", - Гуннар Лепасаар говорит, что землевладельцам уже не вынести все добавляющиеся ограничения.
"Мы хотели бы все-таки и дальше жить в своих домах, а не переезжать в город", - Гуннар Лепасаар говорит, что землевладельцам уже не вынести все добавляющиеся ограничения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Из-за усиления в Ида-Вирумаа связанных с летягой ограничений он стал одним из наиболее пострадавших лесовладельцев.

- Для владельцев это катастрофа, если в их лесу обнаруживают белку-летягу. Я ухаживал за этими землями 29 лет; чтобы обеспечить свою старость, инвестировал в них очень много денег и времени. Теперь мне 59 лет, и результатом всех трудов стало то, что хозяйственную деятельность в лесу прекращают.

Снова создают 15 новых мест обитания, снова возлагают на владельцев новые обязательства.

- Мы не вытерпим больше такого ограничения частной собственности, государство должно найти какое-то решение, - имеет он в виду справедливую компенсацию, о которой уже много лет только говорят.

- Например, в Финляндии размер пособия за связанные с природоохраной ограничения зависит от того, как много там ценностей, то есть различных охраняемых видов, - эксперт по белкам-летягам Уудо Тимм считает, что Эстония могла бы перенять такую систему.

- У одного моего знакомого в Швеции имеется 400 гектаров земли, из которых двести перешли из-за наличия ценностей под охрану. Механизм компенсации был настолько хорош, что теперь он является первым среди защитников природы, - привела, в свою очередь, пример Аве Паулус из Департамента окружающей среды.

Когда в Эстонии начнут считаться, наряду с белкой летягой, с людьми?

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