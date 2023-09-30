В Нарвском кошачьем приюте тесно: часть животных могут усыпить

Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA) вынес предписание нарвскому кошачьему приюту Narva Kassituba сократить количество животных, находящихся в приюте, а также улучшить санитарные условия их содержания. На данный момент количество кошек в приюте на сравнительно малой площади заметно превышает установленные нормы, сообщила в пятницу "Актуальная камера", передает rus.err.

"Слишком высокая концентрация животных дает возможность интенсивно распространятся разным болезням, паразитам. И это резко ухудшает благополучие животных", - пояснил главный специалист по благополучию животных PTA Хагбард Ряйс.

Приют, который сталкивается с нехваткой финансирования и волонтеров, теперь в срочном порядке ищет новых хозяев своим питомцам. Необходимо отдать как минимум половину животных. Кроме того, в социальных сетях начали собирать пожертвования.

"Ну не так, чтобы много, как сказали. Но хотя бы половину. Сейчас у нас около 200 кошек. Все хотят котяток. На котят есть спрос, они расходятся быстро. Находят новый дом, новые руки. На выходных у нас сейчас забирают всех котят в Таллинн, организация. Но взрослые кошки не всегда попадают в новый дом", - сказала волонтер приюта Марина Смирнова.