В Кохтла-Ярве ищут кандидатов на звание почетного гражданина города

Звание почетного гражданина города присваивается в знак особого уважения и внимания людям, чья деятельность в профессиональной, общественной или иной сфере оставила заметный след в развитии города Кохтла-Ярве. На это звание могут претендовать и обычные жители, чей повседневный труд и общественная активность были замечены обществом и могут быть оценены достойно, передает официальный сайт города.

В прошлом году почетного звания был удостоен бывший ректор Вирумааской высшей школы Хейно Тюрксон. До этого звание почетного гражданина Кохтла-Ярве было присвоено пятнадцати лицам, среди которых были учителя, спортсмены, политики, врачи, инженеры и священнослужители.

В Кохтла-Ярве присвоение этого звания сопровождается вручением соответствующего удостоверения и премии в размере 2500 евро. Также в фойе здания управы будет установлен личный барельеф "Почетного гражданина города".

Окончательное решение о присвоении звания почетного гражданина принимает городское собрание Кохтла-Ярве.

Письменное заявление, необходимое для присвоения звания почетного гражданина, должно быть отправлено по электронной почте volikogu@kjlv.ee или на почтовый адрес городского собрания: Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395 Ida-Virumaa.