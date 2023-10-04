МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.10-12.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 6 октября

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.30 - концерт музыкальной школы "Muusikaõpetaja päev" / "День учителя музыки".

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Berg ja Pääsuke", драма в исполнении "Krahvi Тeatеr" (Сангасте). На основе реальных событий. Билет - 3 евро.

Суббота, 7 октября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 театр "Туулевески" представляет спектакль для детей "Теремок". Спектакль идет на русском языке. Билет - 10 евро, детям до трех лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.

* В Силламяэской библиотеке в 14.00 Андрей Гвоздиков (Нарва) представляет свою книгу "Дадено-взядено".

* На мызе Иллука в 16.00 - концерт, посвященный дню рождения Иллукаского женского ансамбля. Гость - Тыну Раадик.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Iisaku itsitab" / "Ийзаку хихикает", комедийные импровизации шоу импровизаций "kIMPROose". Билет - 10-12 евро.

Воскресенье, 8 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - "Prantsuse jazz": квартет Луи Склави. Билет - 16-20 евро.

Понедельник, 9 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - открытие выставки живописи Ану Васк "Minu armsad kodutondid" / "Мои милые домашние призраки" и беседа с автором. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 11 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - празднование Ида-Вируского дня пожилых. В гостях - ансамбль "Kruiis" и Эрвин Лиллепеа. Билет - 4 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Doktor, appi!" / "Доктор, на помощь!", спектакль Театра комедии. Билет - 20-22 евро.

СПОРТ

Четверг, 5 октября

* В Нарве на оздоровительных трассах "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.