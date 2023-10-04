МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.10-12.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 октября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 6 октября
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.30 - концерт музыкальной школы "Muusikaõpetaja päev" / "День учителя музыки".
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Berg ja Pääsuke", драма в исполнении "Krahvi Тeatеr" (Сангасте). На основе реальных событий. Билет - 3 евро.
Суббота, 7 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 театр "Туулевески" представляет спектакль для детей "Теремок". Спектакль идет на русском языке. Билет - 10 евро, детям до трех лет бесплатно. Дополнительная информация по тел. 334 2000.
* В Силламяэской библиотеке в 14.00 Андрей Гвоздиков (Нарва) представляет свою книгу "Дадено-взядено".
* На мызе Иллука в 16.00 - концерт, посвященный дню рождения Иллукаского женского ансамбля. Гость - Тыну Раадик.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Iisaku itsitab" / "Ийзаку хихикает", комедийные импровизации шоу импровизаций "kIMPROose". Билет - 10-12 евро.
Воскресенье, 8 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - "Prantsuse jazz": квартет Луи Склави. Билет - 16-20 евро.
Понедельник, 9 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - открытие выставки живописи Ану Васк "Minu armsad kodutondid" / "Мои милые домашние призраки" и беседа с автором. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Среда, 11 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - празднование Ида-Вируского дня пожилых. В гостях - ансамбль "Kruiis" и Эрвин Лиллепеа. Билет - 4 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Doktor, appi!" / "Доктор, на помощь!", спектакль Театра комедии. Билет - 20-22 евро.
СПОРТ
Четверг, 5 октября
* В Нарве на оздоровительных трассах "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / "Karjamaa" - "Haljala NGU".
Суббота, 7 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Кохтла-Ярвеском спортцентре в 12.00 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO" - "Toila".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Wolferines" (Таллинн).
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Flora III" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: "Lüganuse" - БК "Narva".
Воскресенье, 8 октября
* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, четвертая лига: "Püssi" / "Järve" - ФК "Vigri" (Арукюла).
Понедельник, 9 октября
* В Кохтла-Ярве на трассе здоровья Метсапарги в 12.00 - серия "Kohtla-Järve liikuma" / "Кохтла-Ярве двигается": бег и скандинавская ходьба.
РАЗНОЕ
Суббота, 7 октября
* В Люганузеской церкви-мызе в 11.00 - домашнее кафе для поддержки украинской семьи, возвращающейся домой. Украинская музыка и еда.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - "Sügismosaiik" / "Осенняя мозаика". Знаменательные даты народного календаря, поделки из природных материалов, осенние ароматы. Вход по билету на выставку.
* В Нарвской эстонской государственной гимназии с 10.00 до 19.30 - молодежная конференция "Näeme Narvas!" / "Увидимся в Нарве!".
Среда, 11 октября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 13.00 - практический семинар "Rahaasjad korda" (на эстонском языке). Лектор Кайре Вийль.
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