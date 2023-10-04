Ирина Янович вернулась в Центристскую партию

Зампред партии Яна Тоом сказала Rus.ERR, что Янович была принята в партию на заседании правления в минувший понедельник.

Ранее Ирина Янович состояла в Центристской партии с 12 марта 2002 по 15 августа 2018 года. Ряды политической силы она покинула вместе со многими другими нарвскими однопартийцами после того, как Вируская окружная прокуратура предъявила ряду депутатов Нарвского горсобрания подозрения в коррупции. На тот момент руководившей Центристской партией Юри Ратас призвал однопартийцев, получивших статус подозреваемых, приостановить членство в горсобрании и выйти из советов муниципальных учреждений.

В декабре 2020 года Ирина Янович пыталась вернуться в Центристскую партию, но тогда ее в нее не приняли.