Ирина Янович вернулась в Центристскую партию

Председатель Нарвского городского собрания Ирина Янович повторно вступила в Центристскую партию.
Зампред партии Яна Тоом сказала Rus.ERR, что Янович была принята в партию на заседании правления в минувший понедельник.
Ранее Ирина Янович состояла в Центристской партии с 12 марта 2002 по 15 августа 2018 года. Ряды политической силы она покинула вместе со многими другими нарвскими однопартийцами после того, как Вируская окружная прокуратура предъявила ряду депутатов Нарвского горсобрания подозрения в коррупции. На тот момент руководившей Центристской партией Юри Ратас призвал однопартийцев, получивших статус подозреваемых, приостановить членство в горсобрании и выйти из советов муниципальных учреждений.
В декабре 2020 года Ирина Янович пыталась вернуться в Центристскую партию, но тогда ее в нее не приняли.
- За это время поменялось то, что нарвские центристы наконец-то нашли друг с другом общий язык. Два года назад принятие Алексея Евграфова и Ирину Янович в партию блокировала часть нарвских центристов. Но я бы не хотела копаться в старых конфликтах, поскольку это нас никуда не приведет. Сейчас достигнут полный консенсус, центристы в Нарве объединились, - прокомментировала Яна Тоом.