Снижение выручки компаний розничной торговли продолжается уже год

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлаку, выручка предприятий розничной торговли за последние двенадцать месяцев упала. В августе на снижение выручки больше всего повлияли магазины промышленных товаров, где продажи снизились на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

- Выручка от продаж снизилась по большинству сфер деятельности, однако продажи в аптеках и магазинах косметики за год выросли на 4%, - добавил Пихлак.

Из магазинов промышленных товаров выручка от продаж снизилась больше всего - на 23% - в магазинах, реализующих товары через почту или Интернет. Больше среднего, т.е. на 16%, выручка от продаж снизилась в других специализированных магазинах, которые в основном торгуют компьютерами и аксессуарами к ним, книгами, спортивным инвентарем, играми, игрушками и т. д., а также на 15% в магазинах подержанных товаров, киосках, рынках и т. д. прямые продажи.

Выручка от продаж как продуктовых магазинов, так и компаний, занимающихся розничной торговлей моторным топливом, упала на 4% по сравнению с августом прошлого года.

По сравнению с июлем выручка компаний розничной торговли в августе выросла на 1%. По сезонным и календарным данным продажи остались на уровне предыдущего месяца.