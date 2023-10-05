В реку Нарва выпустили 950 осетров

Во вторник в реку Нарва были выпущены 900 мальков осетра и 50 двухлетних осетров, пишет "Нарвская газета".
Осетров доставили в Нарву из Пылулаского рыбопитомника RMK, который занимается их разведением (Пылулаский рыбопитомник – единственное государственное предприятие в Эстонии, в задачи которого входит восстановление рыбных запасов страны). В свою очередь эстонский питомник получает мальков осетров из центра разведения осетров в Борне, Германия. По словам Куннара Клааса, руководителя Пылулаского рыбопитомника, в этом году было получено около 24 тысяч. Если по прибытии в Эстонию мальки осетров весят в среднем 0,01 грамма, то к концу лета они набирают вес примерно до 6 граммов.
В самостоятельное плавание молодняк отправили в районе нарвской Липовой ямки, у нового моста на острове Йоаорг. Осетров носили в ведрах к реке и опрокидывали в воду прибывший в Нарву министр климата ЭР Кристен Михал, сотрудники Пылулаского рыбопитомника и RMK, и.о. мэра Нарвы Елена Голубева, поучаствовать в этом могли и горожане, пришедшие посмотреть на происходящее.
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