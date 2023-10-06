Министерство подозревает некоторые школы Ида-Вирумаа в желании выудить доплаты и для тех учителей, кому они не положены

Как передают слова Кристины Каллас rus.err, местные самоуправления и государственные школы предоставили в министерство информацию об учителях, которые имеют право на надбавку к зарплате в сентябре. Однако вскоре стало ясно, что эти данные не точны.

- Поскольку мы должны были проверить информацию, стало ясно, что многие учителя и работники фактически не имеют права на эту надбавку к зарплате, - пояснила Каллас.

А именно: условием для получения надбавки в размере до 874 евро является то, что учитель должен преподавать на эстонском языке, и его знание языка должно соответствовать требованиям. К сожалению, по словам министра образования и науки, дополнительные деньги были запрошены, например, и для 20 опорных специалистов, которые, согласно проверенным данным, работают на русском языке.

- Кроме того, оказалось, что десять учителей, в отношении которых поданы заявления на получение надбавки, на самом деле получили от Языкового департамента предписание улучшить свои языковые навыки либо были оштрафованы, то есть фактически они не соответствуют этим языковым требованиям, - сказала она.

По словам Каллас, министерство хочет как можно скорее разобраться в этих данных, связавшись с самоуправлениями, и выплатить все неполученные доплаты в течение октября.