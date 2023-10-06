В Ида-Вирумаа выплата надбавки к зарплате, обещанной учителям, преподающим на эстонском языке, задерживается, поскольку некоторые школы Ида-Вирумаа запросили дополнительные деньги даже для тех работников, которым ранее были выписаны штрафы за плохое знание эстонского языка, сообщила министр образования и науки Кристина Каллас.
Министерство подозревает некоторые школы Ида-Вирумаа в желании выудить доплаты и для тех учителей, кому они не положены
Как передают слова Кристины Каллас rus.err, местные самоуправления и государственные школы предоставили в министерство информацию об учителях, которые имеют право на надбавку к зарплате в сентябре. Однако вскоре стало ясно, что эти данные не точны.
- Поскольку мы должны были проверить информацию, стало ясно, что многие учителя и работники фактически не имеют права на эту надбавку к зарплате, - пояснила Каллас.
А именно: условием для получения надбавки в размере до 874 евро является то, что учитель должен преподавать на эстонском языке, и его знание языка должно соответствовать требованиям. К сожалению, по словам министра образования и науки, дополнительные деньги были запрошены, например, и для 20 опорных специалистов, которые, согласно проверенным данным, работают на русском языке.
- Кроме того, оказалось, что десять учителей, в отношении которых поданы заявления на получение надбавки, на самом деле получили от Языкового департамента предписание улучшить свои языковые навыки либо были оштрафованы, то есть фактически они не соответствуют этим языковым требованиям, - сказала она.
По словам Каллас, министерство хочет как можно скорее разобраться в этих данных, связавшись с самоуправлениями, и выплатить все неполученные доплаты в течение октября.
На вопрос, можно ли назвать мошенничеством действия тех школ, которые пытались получить дополнительные деньги для учителя, не владеющего эстонским языком, Каллас ответила, что это действительно похоже на мошенничество: директор школы должен ведь знать, что учителю предъявлялись требования к знанию языка или даже был назначен штраф, но последний все же как-то оказался в списке ходатайства о выплате надбавки к зарплате.
- Аналогично в случае с примерно 20 опорными специалистами, которые на самом деле работают не на эстонском, а на русском языке, вопрос в том, почему все же пытаются выудить деньги, в надежде, что вдруг министерство не станет проверять и слепо выплатит надбавку по ходатайству местного самоуправления или школы, - сказала она.
Каллас не стала уточнять, в каких самоуправлениях пытались обманным путем ходатайствовать о выделении дополнительных денег, и подчеркнула, что многие владельцы школ и самоуправления представили все свои данные корректно и не пытались получить дополнительные деньги на ложных основаниях. Она извинилась перед корректно действовавшими школами за то, что для получения дополнительных денег им также придется подождать, пока все данные будут приведены в порядок и одновременно произведут выплаты.