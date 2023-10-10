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Одержанной при ураганном ветре победой "Trans" заработал право остаться в лиге мастеров

Эрик Гамзеев
, журналист
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В этом сезоне Тристан Коскор забил в лиге мастеров за "Narva Trans" уже 13 голов и возглавляет с этим результатом рейтинг бомбардиров всей лиги.
В этом сезоне Тристан Коскор забил в лиге мастеров за "Narva Trans" уже 13 голов и возглавляет с этим результатом рейтинг бомбардиров всей лиги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвский "Trans" в субботу на домашнем стадионе "Fama" одержал в проходившей при штормовом ветре игре победу со счетом 2:0 над своим ближайшим преследователем в лиге мастеров - тартуской командой "Tammeka". Эта победа с очень большой долей вероятности гарантирует, что начиная с 1992 года выступавшая в лиге мастеров во всех сезонах команда Нарвы будет играть там и в следующем году.

Перед субботней встречей занимавший восьмое место "Trans" опережал тартускую "Tammeka" на восемь очков, а харьюский клуб "Laagri", обосновавшийся на десятом месте, - на 11 очков. Последняя команда напрямую опускается в первую лигу, а занявшая девятое место должна будет побороться за сохранение места в лиге мастеров в переходных играх с командой, которая заняла в первой лиге второе место и не является молодежной командой клубов лиги мастеров.

В субботней встрече нарвитян вывел вперед Тристан Коскор, для которого это был 13-й гол в нынешнем сезоне, благодаря которому он возглавил также рейтинг бомбардиров лиги мастеров. На 18-й минуте преимущество нарвитян увеличил колумбийский полузащитник Суарес Торрес.

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