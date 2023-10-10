Одержанной при ураганном ветре победой "Trans" заработал право остаться в лиге мастеров

В этом сезоне Тристан Коскор забил в лиге мастеров за "Narva Trans" уже 13 голов и возглавляет с этим результатом рейтинг бомбардиров всей лиги.

Нарвский "Trans" в субботу на домашнем стадионе "Fama" одержал в проходившей при штормовом ветре игре победу со счетом 2:0 над своим ближайшим преследователем в лиге мастеров - тартуской командой "Tammeka". Эта победа с очень большой долей вероятности гарантирует, что начиная с 1992 года выступавшая в лиге мастеров во всех сезонах команда Нарвы будет играть там и в следующем году.