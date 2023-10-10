Нарвский "Trans" в субботу на домашнем стадионе "Fama" одержал в проходившей при штормовом ветре игре победу со счетом 2:0 над своим ближайшим преследователем в лиге мастеров - тартуской командой "Tammeka". Эта победа с очень большой долей вероятности гарантирует, что начиная с 1992 года выступавшая в лиге мастеров во всех сезонах команда Нарвы будет играть там и в следующем году.
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Одержанной при ураганном ветре победой "Trans" заработал право остаться в лиге мастеров
Перед субботней встречей занимавший восьмое место "Trans" опережал тартускую "Tammeka" на восемь очков, а харьюский клуб "Laagri", обосновавшийся на десятом месте, - на 11 очков. Последняя команда напрямую опускается в первую лигу, а занявшая девятое место должна будет побороться за сохранение места в лиге мастеров в переходных играх с командой, которая заняла в первой лиге второе место и не является молодежной командой клубов лиги мастеров.