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В связи с угрозой взрыва горевшего в Кукрузе трактора пришлось перекрыть движение

Северное побережье
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Причина возгорания трактора выясняется.
Причина возгорания трактора выясняется. Фото: Päästeamet

Примерно в шесть часов вечера в пятницу у шоссе Таллинн-Нарва на терриконике в Кукрузе ярким пламенем загорелся трактор.

По сообщению Спасательного департамента, люди из загоревшегося трактора выбрались, однако существовала угроза взрыва, поскольку топливный бак трактора был полон.

На время работ по тушению было перекрыто движение по шоссе, что привело к образованию на дороге автомобильной пробки.

Огонь потушили к 18.48. Проезжую часть очистили и движение по шоссе открыли.

Причина возгорания выясняется.

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