В связи с угрозой взрыва горевшего в Кукрузе трактора пришлось перекрыть движение

По сообщению Спасательного департамента, люди из загоревшегося трактора выбрались, однако существовала угроза взрыва, поскольку топливный бак трактора был полон.

На время работ по тушению было перекрыто движение по шоссе, что привело к образованию на дороге автомобильной пробки.

Огонь потушили к 18.48. Проезжую часть очистили и движение по шоссе открыли.