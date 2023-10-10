На ида-вирумааской конференции выступят как премьер-министр Каллас, так и президент Кальюлайд

На организуемой "Delfi Meedia" конференции "Ида-Вирумаа - возможность, которую боятся" наряду с Каллас и Кальюлайд выступят британский журналист Эдвард Лукас, эксперт по безопасности Райнер Сакс, член совета "VKG" Кристьян Пийльманн, бывшая мэр Нарвы Катри Райк, член Европарламента Яна Тоом, театральный руководитель целевого учреждения "Свободная сцена" Мярт Меос, главный редактор газеты "Северное побережье" Эрик Гамзеев, финансовый руководитель "Coop Pank" Пааво Труу и исполнительный руководитель школы программирования kood/Jõhvi Карин Кюннапас. Кроме того, в программу конференции входит дискуссия представленных в Рийгикогу партий. Ведущим дня будет известный в прошлом тележурналист Урмас Вайно. Портал "Delfi" будет вести прямую трансляцию конференции.

Исполнительный руководитель "Delfi Meedia" Урмо Соонвальд сказал, что идея провести ида-вирумааскую конференцию родилась после проводившейся два года подряд энергетической конференции, на которой речь шла о сланце и о том, что будет с Ида-Вирумаа. "Ида-вирумааская конференция должна быть важна не только для этого региона, но и для всей Эстонии. Мы неожиданно быстро получили согласие выступить на конференции от Каи Каллас, Керсти Кальюлайд, Эдварда Лукаса, Райнера Сакса и других ораторов", - сказал он.