В три летних месяца 2023 года в Эстонии в предприятиях по размещению остановилось 1,25 миллиона туристов, что на один процент больше, чем годом ранее, но на 12 процентов меньше, чем за лето 2019 года. Таковы данные Департамента статистики.
СТАТИСТИКА ⟩ Показатели туризма в Эстонии еще не вернулись на допандемийный уровень
По рассказу ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, за три летних месяца текущего года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 609 тысяч зарубежных туристов. "Численность зарубежных туристов еще не достигла уровня летних месяцев докризисного 2019 года, однако по сравнению с летом 2022 года зарубежных туристов было на 7 процентов больше", - уточнила Лаурмаа.
Количество местных туристов по сравнению с летними месяцами прошлого года уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 16% больше, чем летом 2019 года.
В разгар этого туристического сезона в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии (265000), и их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. По сравнению с докризисным годом доля туристов из Финляндии увеличилась. Кроме того, увеличились доли туристов из Латвии и Литвы.
Количество туристов из России по сравнению с 2019 годом сократилось на 92%.
За последний год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 14%. Стоимость проживания в предприятиях по размещению Харьюского уезда составляла в среднем 56 евро, в Пярнуском - 48 евро, в Саареском - 47 евро, в Тартуском - 42 евро и в Ида-Вируском уезде - 41 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов, отметил Департамент статистики.