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СТАТИСТИКА ⟩ Показатели туризма в Эстонии еще не вернулись на допандемийный уровень

Туристов из России меньше на 92%
Северное побережье
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Зарубежные туристы на пограничном пункте.
Зарубежные туристы на пограничном пункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В три летних месяца 2023 года в Эстонии в предприятиях по размещению остановилось 1,25 миллиона туристов, что на один процент больше, чем годом ранее, но на 12 процентов меньше, чем за лето 2019 года. Таковы данные Департамента статистики.

По рассказу ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, за три летних месяца текущего года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 609 тысяч зарубежных туристов. "Численность зарубежных туристов еще не достигла уровня летних месяцев докризисного 2019 года, однако по сравнению с летом 2022 года зарубежных туристов было на 7 процентов больше", - уточнила Лаурмаа.

Количество местных туристов по сравнению с летними месяцами прошлого года уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 16% больше, чем летом 2019 года.

В разгар этого туристического сезона в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии (265000), и их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. По сравнению с докризисным годом доля туристов из Финляндии увеличилась. Кроме того, увеличились доли туристов из Латвии и Литвы.

Количество туристов из России по сравнению с 2019 годом сократилось на 92%.

За последний год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 14%. Стоимость проживания в предприятиях по размещению Харьюского уезда составляла в среднем 56 евро, в Пярнуском - 48 евро, в Саареском - 47 евро, в Тартуском - 42 евро и в Ида-Вируском уезде - 41 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов, отметил Департамент статистики.

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