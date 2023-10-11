СТАТИСТИКА ⟩ Показатели туризма в Эстонии еще не вернулись на допандемийный уровень

По рассказу ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, за три летних месяца текущего года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 609 тысяч зарубежных туристов. "Численность зарубежных туристов еще не достигла уровня летних месяцев докризисного 2019 года, однако по сравнению с летом 2022 года зарубежных туристов было на 7 процентов больше", - уточнила Лаурмаа.

Количество местных туристов по сравнению с летними месяцами прошлого года уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 16% больше, чем летом 2019 года.

В разгар этого туристического сезона в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии (265000), и их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. По сравнению с докризисным годом доля туристов из Финляндии увеличилась. Кроме того, увеличились доли туристов из Латвии и Литвы.

Количество туристов из России по сравнению с 2019 годом сократилось на 92%.