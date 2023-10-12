В Йыхвиском концертном доме состоится премьера молодежной танцевальной постановки

Танцевальная постановка 14-го потока "Всеэстонского школьного танца" "Когда я был молод и чувствовал себя богом" - это история о молодежи и о ее Эстонии. О людях, которые не боятся серых будней, по мнению которых завтрашний день всегда полон надежды и новых интересных дорог, которые можно открывать. Энергичная танцевальная постановка проходит под любимую отечественную музыку, которая нас трогает и призывает действовать совместно. Хореографами постановки являются Кади Ааре и Маарья Пруули.

По словам главного организатора "Школьного танца" Райдо Бергштейна, спектакли "Всеэстонского школьного танца" поставлены по профессиональной методике. "Юные танцоры видят жизнь танцора такой, какая она есть на самом деле, как во время творческого процесса, так и позднее, когда выступает на сцене и получает отклик от публики. Все, что доходит до сцены, трогает душу зрителей, никаких скидок для исполнителей здесь не делается", - уверяет он.

По словам хореографа Маарьи Пруули, работа с молодежью захватывает, ведь она открыта, мыслит свежо и изобретательна. "Я все больше хочу наряду с созданием и обучением хореографии находить и включать в постановки мысли и танцевальный язык самих исполнителей", - делится хореограф.

Она добавляет, что работа с молодыми танцорами научила ее пониманию других и работе в команде, а в то же время и искусству оставаться самой собой. "Происходит взаимное обучение", - отмечает Пруули.

"Всеэстонский школьный танец" объединяет учащуюся в различных танцевальных школах талантливую молодежь, предлагая ей возможность ознакомиться с профессией танцора под руководством признанных хореографов. Первая постановка "Всеэстонского школьного танца" была представлена зрителям в 2015 году, на сегодня создано уже 12 танцевальных спектаклей, показанных как в театральные залах, так и на Валлимяги в Раквере, снят также танцевальный фильм. В 2023 году тринадцатый поток "Всеэстонского школьного танца" выступал также на фестивале "Great Fringe" в Эдинбурге в Шотландии.

Спектакли "Всеэстонского школьного танца" ставили такие эстонские хореографы, как Маарья Пруули, Кади Ааре, Руслан Степанов, Арго Лийк, Ольга Привис, Кая Линдал, Элийза Сирельпуу и многие другие.