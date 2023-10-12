Председатель ЭОК об Айдуском центре водного спорта: мы на пороге создания новой достопримечательности Ида-Вирумаа

- Мы рады, что строительство первой очереди в Айду близится к завершению, это дает уверенность, что центр спорта и досуга станет новым центром притяжения для многих людей. Это прекрасное чувство - видеть рождение новой достопримечательности Ида-Вирумаа. Именно в таких местах люди могут пристраститься к здоровому образу жизни и движению. И не стоит забывать о важности центра в развитии соревновательных направлений наших спортивных федераций, - сказал Сыырумаа.