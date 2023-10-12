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Председатель ЭОК об Айдуском центре водного спорта: мы на пороге создания новой достопримечательности Ида-Вирумаа

Северное побережье
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Строительство Айдуского центра водного спорта.
Строительство Айдуского центра водного спорта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа, посетивший Айдуский центр водного спорта, назвал объект, строительство которого близится к завершению, новой достопримечательностью Ида-Вирумаа.

- Мы рады, что строительство первой очереди в Айду близится к завершению, это дает уверенность, что центр спорта и досуга станет новым центром притяжения для многих людей. Это прекрасное чувство - видеть рождение новой достопримечательности Ида-Вирумаа. Именно в таких местах люди могут пристраститься к здоровому образу жизни и движению. И не стоит забывать о важности центра в развитии соревновательных направлений наших спортивных федераций, - сказал Сыырумаа.

29 сентября сотрудники ЭОК вместе с членами совета ЦУ "Айдуский центр водного спорта" посетили строительство обслуживающего здания центра. Визит совместили со спортивной деятельностью, и на место прибыли на каноэ. Как раз начался последний этап строительства здания - монтажные работы трехэтажной финишной башни.

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