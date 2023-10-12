Таллиннский бизнесмен может стать вице-мэром Нарвы

«То, что я делал тогда в Хааберсти, это же предстоит и сейчас, если меня изберут», - сказал Карпиков, отмечая попутно, что численности населения Хааберсти и Нарвы сравнимы.

Карпиков также сказал, что готов переехать в Нарву. Он не женат.

Напомним, член Центристской партии и житель Тарту, депутат Тартуского горсобрания Яан Тоотс был избран новым мэром Нарвы 5 октября. До этого 16 сентября было выражено недоверие прежнему мэру Катри Райк.

Свою команду, то есть новых членов городской управы, Тоотс намерен официально представить для утверждения на заседании городского собрания 19 октября.

До утверждения новых членов городской управы мэр имеет только представительские функции, тогда как право подписывать приказы и постановления от лица городской управы остается у временно исполняющей обязанности мэра Нарвы Елены Голубевой. Вместе с Голубевой временно остается у власти весь прежний состав горуправы.

При мэре Катри Райк вице-мэром по вопросам горхозяйства и экономике была Ирина Смирнова, назначенная на эту должность в декабре 2021 года.

Член правящей в Нарвском горсобрании фракции Narva Вадим Орлов рассказал, что кандидат в вице-мэры Олег Карпиков очень понравился депутатам при знакомстве нынче во вторник. «Я думаю, что у него есть все шансы стать вице-мэром по городскому хозяйству, - предположил член горсобрания. - Нарве сейчас нужен такой руководитель со стороны, кто посмотрит на наши вызовы, проблемы и сложности немножко под другим углом».