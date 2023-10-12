Таллиннский бизнесмен может стать вице-мэром Нарвы

Новым вице-мэром Нарвы по вопросам экономики и городского хозяйства может стать бизнесмен из Таллинна Олег Карпиков. Он уже представлен депутатам Нарвского городского собрания из правящей фракции Narva.
Олег Карпиков, кому на прошлой неделе исполнилось 59 лет, известен в Таллинне в качестве довольно успешного и опытного предпринимателя, связанного с большим числом коммерческих компаний. Например, он опосредованно входит в круг владельцев развлекательного клуба Privé и занят также ресторанным бизнесом в Старом Таллинне.
Сам Олег Карпиков подтвердил «Северному побережью», что Яан Тоотс, избранный мэром Нарвы и являющийся его хорошим знакомым, предложил ему стать членом горуправы - и Карпиков принял это предложение. Во вторник в Нарвской ратуше прошла встреча Карпикова с членами правящей депутатской фракции Narva.
Карпиков оговаривается, что за него еще не проголосовали - это запланировано на 19 октября, но разговор с депутатами горсобрания прошел в целом позитивно. «Я сказал, что могу (стать членом горуправы - прим.ред), если мне доверят такие полномочия».
По убеждению Карпикова, для управления городом мэру нужна хорошая команда, и поэтому Тоотсу понадобился проверенный человек: «Новый мэр Нарвы попросил меня помочь, и я ответил, что помогу и приеду».
Собственного коммерческого интереса к Нарве Карпиков, по его заверению, не имеет, и бизнеса там у него нет. «В этом смысле я нейтральный человек, - подчеркнул он. - Я могу просто помочь создать систему управления и помочь изменить Нарву к лучшему».
Карпиков уже имеет опыт публичной службы: с 1999 по 2003 год он работал в администрации таллиннской части города Хааберсти и был там заместителем старейшины по вопросам экономического развития.
«То, что я делал тогда в Хааберсти, это же предстоит и сейчас, если меня изберут», - сказал Карпиков, отмечая попутно, что численности населения Хааберсти и Нарвы сравнимы.
Карпиков также сказал, что готов переехать в Нарву. Он не женат.
Напомним, член Центристской партии и житель Тарту, депутат Тартуского горсобрания Яан Тоотс был избран новым мэром Нарвы 5 октября. До этого 16 сентября было выражено недоверие прежнему мэру Катри Райк.
Свою команду, то есть новых членов городской управы, Тоотс намерен официально представить для утверждения на заседании городского собрания 19 октября.
До утверждения новых членов городской управы мэр имеет только представительские функции, тогда как право подписывать приказы и постановления от лица городской управы остается у временно исполняющей обязанности мэра Нарвы Елены Голубевой. Вместе с Голубевой временно остается у власти весь прежний состав горуправы.
При мэре Катри Райк вице-мэром по вопросам горхозяйства и экономике была Ирина Смирнова, назначенная на эту должность в декабре 2021 года.
Член правящей в Нарвском горсобрании фракции Narva Вадим Орлов рассказал, что кандидат в вице-мэры Олег Карпиков очень понравился депутатам при знакомстве нынче во вторник. «Я думаю, что у него есть все шансы стать вице-мэром по городскому хозяйству, - предположил член горсобрания. - Нарве сейчас нужен такой руководитель со стороны, кто посмотрит на наши вызовы, проблемы и сложности немножко под другим углом».
«Нам он понравился и своими словами о том, что важно сперва наладить взаимодействие внутри горуправы и между департаментами, прежде чем ставить перед ними новые серьезные задачи. Важно сделать из чиновников работоспособную команду взаимодействующих между собой специалистов. Олег сразу же понял эту нашу проблему, а ее решение определил первоочередной задачей. Это характеризует его как человека, способного вычленить главное и сосредоточить на этом ресурсы», - высказался Орлов о Карпикове.