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В образовательные учреждения второй день поступает спам с угрозами

Северное побережье
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Плановые учения полицейской команды быстрого реагирования в Йыхвиской гимназии. (Фото иллюстративное).
Плановые учения полицейской команды быстрого реагирования в Йыхвиской гимназии. (Фото иллюстративное). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

По словам начальника оперативного отдела Пыхьяской префектуры Леннарта Камса, спам с угрозами на русском языке, который 12 октября впервые обрушился на учреждения образования, включая школы и детские сады, не прекратил поступать и в пятницу. Об этом пишет Rus.ERR.

Как сообщил Леннарт Камс порталу Rus.ERR, у полиции до сих пор нет никаких указаний на то, что это нечто более серьезное, чем спам. "Мы проинструктировали получателей писем о необходимости эвакуации в случае обнаружения опасности. Наши патрульные и участковые также напрямую общаются с руководителями и сотрудниками всех учреждений, получивших такие письма, и дают им инструкции, как себя вести", - сказал Камс.

"Вчера (в четверг) мы предположили, что волна электронных писем скорее всего повторится. Хотя новая волна писем похожа на предыдущую, нельзя терять бдительность в отношении этих угроз. Если вы видите посторонний предмет в помещении, подозрительный пакет или подозрительных незнакомцев рядом со зданием или в помещениях, необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Если угроза не обнаружена, перешлите спам с угрозами взрыва в полицию по адресу masskiri@politsei.ee. Пересланные письма являются вещественными доказательствами в расследовании и помогают нам проанализировать происшествие", - отметил полицейский.

Инструкции для учреждений:

  • По данным полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений. Реальный уровень угрозы не вырос.
  • Не исключено, что волны спама повторятся в будущем или кто-то начнет имитировать этот спам.
  • Хотя новая волна писем может быть копией предыдущей, нельзя терять бдительности.
  • Подозрительные предметы скорее всего могут заметить дежурные по школьным помещениям, которые понимают, что является в данной среде инородным объектом, а что нет.
  • Полиция рекомендует по возможности проверять помещения, в которые могут попасть посторонние люди, и следить, все ли так, как обычно.
  • Если вы обнаружили подозрительный предмет, заметили подозрительную активность посторонних лиц возле здания и т.п., необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.
  • Эвакуация необходима в случае обнаружения опасности.
  • Полиция рекомендует быть более внимательными, чем обычно, к посторонним лицам, передвигающимся по зданию. Один из способов повышения безопасности здания - допускать в помещения посторонних только вместе с сопровождающим.
  • Стоит обратить внимание на посылки, поступающие в учреждение. Следует принимать только те посылки, отправитель которых известен, а тот, кто ее доставляет, также надежен.
  • Полиция сообщит, если обнаружит новые обстоятельства, которые изменят оценку угрозы.
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