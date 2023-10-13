В образовательные учреждения второй день поступает спам с угрозами

Как сообщил Леннарт Камс порталу Rus.ERR, у полиции до сих пор нет никаких указаний на то, что это нечто более серьезное, чем спам. "Мы проинструктировали получателей писем о необходимости эвакуации в случае обнаружения опасности. Наши патрульные и участковые также напрямую общаются с руководителями и сотрудниками всех учреждений, получивших такие письма, и дают им инструкции, как себя вести", - сказал Камс.