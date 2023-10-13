В образовательные учреждения второй день поступает спам с угрозами

По словам начальника оперативного отдела Пыхьяской префектуры Леннарта Камса, спам с угрозами на русском языке, который 12 октября впервые обрушился на учреждения образования, включая школы и детские сады, не прекратил поступать и в пятницу. Об этом пишет Rus.ERR.
Как сообщил Леннарт Камс порталу Rus.ERR, у полиции до сих пор нет никаких указаний на то, что это нечто более серьезное, чем спам. "Мы проинструктировали получателей писем о необходимости эвакуации в случае обнаружения опасности. Наши патрульные и участковые также напрямую общаются с руководителями и сотрудниками всех учреждений, получивших такие письма, и дают им инструкции, как себя вести", - сказал Камс.
"Вчера (в четверг) мы предположили, что волна электронных писем скорее всего повторится. Хотя новая волна писем похожа на предыдущую, нельзя терять бдительность в отношении этих угроз. Если вы видите посторонний предмет в помещении, подозрительный пакет или подозрительных незнакомцев рядом со зданием или в помещениях, необходимо немедленно позвонить по номеру 112. Если угроза не обнаружена, перешлите спам с угрозами взрыва в полицию по адресу masskiri@politsei.ee. Пересланные письма являются вещественными доказательствами в расследовании и помогают нам проанализировать происшествие", - отметил полицейский.
Инструкции для учреждений:
- По данным полиции, речь идет о масштабной волне спама, целью которой является нарушение работы учреждений. Реальный уровень угрозы не вырос.
- Не исключено, что волны спама повторятся в будущем или кто-то начнет имитировать этот спам.
- Хотя новая волна писем может быть копией предыдущей, нельзя терять бдительности.
- Подозрительные предметы скорее всего могут заметить дежурные по школьным помещениям, которые понимают, что является в данной среде инородным объектом, а что нет.
- Полиция рекомендует по возможности проверять помещения, в которые могут попасть посторонние люди, и следить, все ли так, как обычно.
- Если вы обнаружили подозрительный предмет, заметили подозрительную активность посторонних лиц возле здания и т.п., необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.
- Эвакуация необходима в случае обнаружения опасности.
- Полиция рекомендует быть более внимательными, чем обычно, к посторонним лицам, передвигающимся по зданию. Один из способов повышения безопасности здания - допускать в помещения посторонних только вместе с сопровождающим.
- Стоит обратить внимание на посылки, поступающие в учреждение. Следует принимать только те посылки, отправитель которых известен, а тот, кто ее доставляет, также надежен.
- Полиция сообщит, если обнаружит новые обстоятельства, которые изменят оценку угрозы.