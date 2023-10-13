Уно Сепп умел сглаживать пики политической напряженности в Йыхви

Уроженца деревни Аа Сеппа выбирали в Йыхвиское горсобрание в 1993-2005 годах, в промежутке он являлся также заместителем председателя собрания.

По словам нынешнего председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, Уно Сепп был деятелем старой школы, который не навязывал свои взгляды, но умел поддерживать отношения и заключать хорошие соглашения между противостоящими сторонами. "Сейчас в политике часто бывает так, что если кому-то что-то не нравится, то быстро раздувают конфликт и разбегаются. У Уно такой эгоцентричности не было. Он находил способы примирить в собрании людей, заинтересованных в развитии жизни в Йыхви, однако конфликтовавших между собой", - отметил он.

Если представительской фигурой и магнитом голосов долгое время находившегося у власти в Йыхви избирательного союза "Jõhvi Linnakodanik" являлся тогдашний мэр Ааво Кеэрме, то очень много невидимой работы для упрочения этого союза выполнял, по словам Реймаа, именно Уно Сепп. "Благодаря этому за эти годы в Йыхви удалось сделать много вещей", - отметил Реймаа.

Уно Сепп, учившийся также в Московской высшей партийной школе, позднее тоже не скрывал, что придерживался левых взглядов и являлся одной из ведущих фигур Левой партии в Эстонии. "Левое мировоззрение действительно внутри меня, и в какой-то мере - бунтарство тоже, - говорил Уно Сепп в 2007 году "Северному побережью. - В советское время, когда я видел, что что-то делалось принципиально неправильно, тоже высказывался и позднее получал взбучку. Для такого протеста очень сильно должно закипеть что-то внутри. Но если возможно спокойно найти решение, то нет смысла выходить из себя".