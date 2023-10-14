Новый мэр Нарвы меняет команду

Согласно проекту, пост вице-мэра покинет Ирина Смирнова, занимавшая его при Катри Райк. В предложенном проекте Голубеву заменит Олег Карпиков, который будет зарабатывать на этой должности 3500 евро в месяц.

Яан Тоотс был избран мэром Нарвы 5 октября, но к работе он приступит только 19 октября, когда будет утвержден новый состав горуправы. На посту мэра Тоотс будет получать 4000 евро в месяц.