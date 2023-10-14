Новый мэр Нарвы меняет команду

Согласно представленному для утверждения нарвским горсобранием проекту состава Нарвской городской управы, помимо избранного мэра Яана Тоотса, в нее войдут вице-мэр Олег Карпиков и директор Финансового департамента Елена Голубева, пишет rus.err.
Голосование по новому составу горуправы состоится в будущий четверг, 19 октября.
Согласно проекту, пост вице-мэра покинет Ирина Смирнова, занимавшая его при Катри Райк. В предложенном проекте Голубеву заменит Олег Карпиков, который будет зарабатывать на этой должности 3500 евро в месяц.
Яан Тоотс был избран мэром Нарвы 5 октября, но к работе он приступит только 19 октября, когда будет утвержден новый состав горуправы. На посту мэра Тоотс будет получать 4000 евро в месяц.
Тоотс является вице-председателем Центристской партии, Карпиков и Голубева - беспартийные.