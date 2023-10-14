Про Нарвский замок сняли исторический сериал

Нарвский музей совместно с Департаментом экономики и развития решили креативно подойти к вопросу популяризации туристических объектов приграничного города. В течении лета музей занимался съемками юмористического мини-сериала "Границы ключ" о средневековой Нарве, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Вся эта история о Нарве, о Нарве средневековой, волшебной, которая существует в некоей сказочной реальности. Ее населяют достаточно понятные персонажи - палач, кузнец, прекрасная дама и рыцари. Они попадают в разные ситуации. Во-первых, это ситуационная комедия и мы постарались соединить проблемы современного человека с проблемами, которые могли бы возникнуть у людей проживающих в этой измененной реальности, - рассказала руководитель по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.

Съемки сериала проходили не только на территории замка, но также и на Ратушной площади, в казематах бастиона Виктория и на речном променаде. Идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание потенциального туриста к различным знаковым местам в Нарве.

- На самом деле, сегодня музей находится в той позиции, когда мы конкурируем со всем миром. Дорога от нас до музея, и дорога до музеев всего мира очень короткая. Для этого нам необходимо было создать какой-то продукт, который бы выгодно показал и Нарвский замок, и Нарву, и результаты проектов, которые здесь реализованы, но при этом не превратился в стандартный рекламный ролик, - отметила Дарья Боярова.