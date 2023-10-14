Суд отменил наказание Вовану Каштану

Также суд обязал возместить Каштану ущерб, причиненный ему содержанием под стражей, в размере 174,90 евро. В то же время штраф за граффити у места, где стоял нарвский танк, суд оставил в силе.

Надпись "ДЕТИ", повторяющая такую же - возле театра в Мариуполе во время нападения на него российской армией, появилась в Нарве на асфальте перед ДК им Герасимова утром 8 мая и была спешно удалена городскими властями в тот же день. Полиция задержала художника, а также возбудила дело о проступке и выписала штраф.