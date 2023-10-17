Ану Васк с большой радостью рисует веселых домашних привидений

Советник Министерства экономики и коммуникаций уроженка Кохтла-Ярве Ану Васк в своей повседневной работе занимается международным сотрудничеством и внешней торговлей. В свободное время она рисует веселых домашних привидений - эти рисунки можно увидеть в Йыхвиской центральной библиотеке до конца ноября. "Я сама в восторге от своих классных призраков и думаю, что они могут принести радость и другим", - говорит художник-любитель.
Ану Васк начала рисовать домашних привидений несколько лет назад, когда Дед Мороз принес ей акриловые краски. Она не брала в руки кисть с тех пор, как окончила Йыхвискую художественную школу, но рождественский подарок дал хороший повод сделать это снова. "Чтобы не дать краскам засохнуть, подумала, что закончу хотя бы одну картину. А потом уже было не остановиться", - вспоминает она.
Рисование - это терапевтическое занятие для Ану, которое также помогло ей легче пережить период "короны". "Домашние призраки способствовали счастливому воссоединению с кистью и красками. Человек должен что-то делать, чтобы сохранять радость в своей жизни. Рисование - это огромное удовольствие. Я подумала, почему я была настолько глупа, что не взяла в руки кисть раньше, но, видно, не было причины".
Женщина, которая в течение многих лет посвящала себя профессиональной карьере, обнаружила, что рисование помогает ей лучше сохранять душевное равновесие. Ану, которая работала в Таллиннском департаменте предпринимательства, посольстве Великобритании и долгое время возглавляла торговые представительства в лондонской компании, и сейчас занимается развитием внешней торговли и международного сотрудничества, но живопись помогает ей отключиться от мыслей о работе.
- Когда я нервничаю или испытываю стресс, я беру кисти и краски и ни о чем не думаю. Я просто рисую.
Первое привидение появилось в сельском доме
Ану рисует домашних привидений также в своем таллиннском доме, но первый толчок случился в сельском доме, который расположен недалеко от Ярва-Яани среди лесов и полей.
- В тамошней уютной атмосфере появился мой первый призрак, а за ним и другие. Ведь этот самый ярваский Яан, давший имя Ярва-Яани, тоже призрак, которого никто не видел. Для себя я придумала, что существует некий Яан, который живет один у озера, - и все завертелось.
Ану изображает своих домашних привидений доброжелательными персонажами, живущими вместе с нами. Этим она улучшила репутацию призраков.
- Мои призраки очень дружелюбные, красочные и классные, они привносят в дом доброжелательную атмосферу. Это, конечно, не те призраки, о которых я читала в детстве, что в одном черном-черном доме была черная-черная комната… и в конце из-под кровати появлялось что-то кошмарное. Моя цель - не вызывать страх. Мои домашние привидения - это такие персонажи, что, когда я смотрю на них, я чувствую, что мой дом защищен. Они вызывают во мне приятное чувство и приветствуют меня каждый раз, когда я вхожу в дверь дома.
Выставку пополнили детские работы
На открытии выставки учащиеся Йыхвиской основной школы также смогли показать, какими они представляют себе домашних привидений. Готовые рисунки вывешивались тут же.
- Тийа (менеджер по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард. - Ред.) организовала очень приятное мероприятие, на котором дети не только рисовали привидения, но и демонстрировали свои знания о привидениях в викторине "Kahoot" и знакомились с книгами о привидениях. Без Тийи эта выставка была бы невозможна. Я также благодарю свою учительницу из Йыхвиской художественной школы Айру Раутсо, - сказала Ану, которой выставка дала хороший повод вернуться в родные края.