Ану Васк с большой радостью рисует веселых домашних привидений

- В тамошней уютной атмосфере появился мой первый призрак, а за ним и другие. Ведь этот самый ярваский Яан, давший имя Ярва-Яани, тоже призрак, которого никто не видел. Для себя я придумала, что существует некий Яан, который живет один у озера, - и все завертелось.

Ану изображает своих домашних привидений доброжелательными персонажами, живущими вместе с нами. Этим она улучшила репутацию призраков.

- Мои призраки очень дружелюбные, красочные и классные, они привносят в дом доброжелательную атмосферу. Это, конечно, не те призраки, о которых я читала в детстве, что в одном черном-черном доме была черная-черная комната… и в конце из-под кровати появлялось что-то кошмарное. Моя цель - не вызывать страх. Мои домашние привидения - это такие персонажи, что, когда я смотрю на них, я чувствую, что мой дом защищен. Они вызывают во мне приятное чувство и приветствуют меня каждый раз, когда я вхожу в дверь дома.

Выставку пополнили детские работы

На открытии выставки учащиеся Йыхвиской основной школы также смогли показать, какими они представляют себе домашних привидений. Готовые рисунки вывешивались тут же.

После общения с Ану Васк ученики Йыхвиской основной школы нарисовали своих призраков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik