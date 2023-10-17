Катри Райк, бывший мэр Нарвы и нынешний представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа, рассказала на конференции «Ида-Вирумаа – возможность, которой опасаются» в Йыхви во вторник, о причине перехода на эстонский язык
Катри Райк: переход на эстоноязычное образование в Эстонии был отложен по одной очень простой причине
"Языковое образование с годами откладывалось. На самом деле переход на эстоноязычное образование в Эстонии все время откладывался по одной очень простой причине. Говорили, что это невозможно, потому что у нас есть Нарва».
Она признала, что более 300 учителей в Нарве не соответствуют языковым требованиям.
"Конечно, легко спросить, почему они не учатся. Причины разные: слабое руководство школой, отсутствие поддержки", - сказала она.
По словам Райк, местным учителям необходимо дать возможность продолжить обучение, и в настоящее время в Нарве 100 учителей изучают эстонский язык. По ее словам, она видела примеры, когда воспитательница детского сада освоила язык за год.
Она добавил, что жизнь показывает, что в Ида-Вирумаа можно привозить учителей из других частей Эстонии, а также переподготовлять местных.
«Но мы также не должны забывать одну вещь: детей все меньше, школ меньше, и учителей станет меньше. Так что, если некоторые учителя потеряют работу, они ее все равно потеряли бы, потому что потребность в учителях уменьшается», — сказала Райк.