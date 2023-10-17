Катри Райк: переход на эстоноязычное образование в Эстонии был отложен по одной очень простой причине

"Языковое образование с годами откладывалось. На самом деле переход на эстоноязычное образование в Эстонии все время откладывался по одной очень простой причине. Говорили, что это невозможно, потому что у нас есть Нарва».

Она признала, что более 300 учителей в Нарве не соответствуют языковым требованиям.

"Конечно, легко спросить, почему они не учатся. Причины разные: слабое руководство школой, отсутствие поддержки", - сказала она.

По словам Райк, местным учителям необходимо дать возможность продолжить обучение, и в настоящее время в Нарве 100 учителей изучают эстонский язык. По ее словам, она видела примеры, когда воспитательница детского сада освоила язык за год.

Она добавил, что жизнь показывает, что в Ида-Вирумаа можно привозить учителей из других частей Эстонии, а также переподготовлять местных.