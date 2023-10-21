Андрус Дурейко: увеличение ценности сланца - это обязательство, возложенное на "Eesti Energia" государством

"Некоторые из моих прежних коллег говорили, мол, что вы там дымите, хватит. Я сказал им, что прекратим сразу, как только вы согласитесь, что ваша мобильная сеть будет работать только тогда, когда светит солнце и дует ветер. Тогда начинается совсем другой разговор", - говорит Андрус Дурейко, который последние шесть месяцев является председателем правления "Eesti Energia", а до этого несколько десятилетий работал в международном телекоммуникационном концерне "Ericsson", в последнее время управляя его эстонским и латвийским подразделениями. Дурейко констатирует, что переход на возобновляемую энергетику неизбежен, но это надо делать в темпе, учитывающем реальность, и с разумными затратами.
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Андрус Дурейко посвятил "Ericsson" более четверти века своей карьеры
- Андрус Дурейко, которому 3 октября исполнилось 55 лет, родом из Кохила в Рапламаа и до сих пор там живет. По деду у него польские корни, отсюда и его фамилия.
- Получил степень магистра наук в сфере электроэнергетики в Эстонском университете естественных наук.
- Его первые более высокие должности были в фирме "Baltcom Eesti", которая предоставляла популярную в эпоху 1990-х годов услугу пейджинговой связи.
- Начиная с 1996 года, более четверти века занимал различные должности в международном телекоммуникационном концерне "Ericsson", где последние пять лет руководил подразделениями в Эстонии и Латвии. По его словам, работа в "Ericsson" была связана с разъездами. Почти три года он проработал в Украине.
- С 1 апреля этого года является председателем правления одного из крупнейших предприятий Эстонии "Eesti Energia".