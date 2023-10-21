Сб, 21.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Андрус Дурейко: увеличение ценности сланца - это обязательство, возложенное на "Eesti Energia" государством

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Андрус Дурейко в качестве главы "Eesti Energia" должен оправдать ожидания государства как собственника, главными из которых являются увеличение ценности сланца и обеспечение для Эстонии устойчивой и конкурентоспособной энергетики.
Андрус Дурейко в качестве главы "Eesti Energia" должен оправдать ожидания государства как собственника, главными из которых являются увеличение ценности сланца и обеспечение для Эстонии устойчивой и конкурентоспособной энергетики. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Некоторые из моих прежних коллег говорили, мол, что вы там дымите, хватит. Я сказал им, что прекратим сразу, как только вы согласитесь, что ваша мобильная сеть будет работать только тогда, когда светит солнце и дует ветер. Тогда начинается совсем другой разговор", - говорит Андрус Дурейко, который последние шесть месяцев является председателем правления "Eesti Energia", а до этого несколько десятилетий работал в международном телекоммуникационном концерне "Ericsson", в последнее время управляя его эстонским и латвийским подразделениями. Дурейко констатирует, что переход на возобновляемую энергетику неизбежен, но это надо делать в темпе, учитывающем реальность, и с разумными затратами.

Андрус Дурейко.
Андрус Дурейко. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Андрус Дурейко посвятил "Ericsson" более четверти века своей карьеры

  • Андрус Дурейко, которому 3 октября исполнилось 55 лет, родом из Кохила в Рапламаа и до сих пор там живет. По деду у него польские корни, отсюда и его фамилия.
  • Получил степень магистра наук в сфере электроэнергетики в Эстонском университете естественных наук.
  • Его первые более высокие должности были в фирме "Baltcom Eesti", которая предоставляла популярную в эпоху 1990-х годов услугу пейджинговой связи.
  • Начиная с 1996 года, более четверти века занимал различные должности в международном телекоммуникационном концерне "Ericsson", где последние пять лет руководил подразделениями в Эстонии и Латвии. По его словам, работа в "Ericsson" была связана с разъездами. Почти три года он проработал в Украине.
  • С 1 апреля этого года является председателем правления одного из крупнейших предприятий Эстонии "Eesti Energia".

- От "Eesti Energia" ожидают надежности энергоснабжения, дешевой электроэнергии, множество хорошо оплачиваемых рабочих мест и обнуления экологического следа, а также государство хочет получить как можно больше налогового дохода и в качестве собственника изрядную прибыль. Как достичь таких несколько противоречивых целей и как вам, как руководителю "Eesti Energia", удается найти между ними баланс?

Facebook
Comments

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх