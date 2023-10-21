Андрус Дурейко: увеличение ценности сланца - это обязательство, возложенное на "Eesti Energia" государством

"Некоторые из моих прежних коллег говорили, мол, что вы там дымите, хватит. Я сказал им, что прекратим сразу, как только вы согласитесь, что ваша мобильная сеть будет работать только тогда, когда светит солнце и дует ветер. Тогда начинается совсем другой разговор", - говорит Андрус Дурейко, который последние шесть месяцев является председателем правления "Eesti Energia", а до этого несколько десятилетий работал в международном телекоммуникационном концерне "Ericsson", в последнее время управляя его эстонским и латвийским подразделениями. Дурейко констатирует, что переход на возобновляемую энергетику неизбежен, но это надо делать в темпе, учитывающем реальность, и с разумными затратами.