На новой выставке Эстонского музея природы можно увидеть собранный в Йыхви лишайник

Собрала этот лишайник для выставки нынешним летом на улице Кааре исследователь лишайников из Эстонского музея природы Марья-Лийза Кямяря.

Выставка "Puudega linn" (в русском варианте "Природа и город") рассказывает о разнообразии городской природы. Посетителей ждет путешествие, в ходе которого можно ознакомиться как с обычными, так и с неожиданными представителями городской природы.

- Наша новая выставка рассказывает историю о городской природе, как о бесконечно большой сети взаимоотношений и искусстве сосуществования. Каменная местность, которую мы привыкли считать лишь человеческим домом, украшенным парками и аллеями, в действительности кроет в себе бесчисленное количество обитателей и взаимно переплетающихся связей. Человек - одно из городских животных, и только в городе, богатом жизнью, всем нам хорошо жить, - сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.

На выставке можно ознакомиться с 250 видами городской природы, среди них есть обнаруженное на берегу возле памятника "Русалка" растение томата или открытый на Штромке детьми из клуба юных ученых Эстонского музея природы новый для Эстонии вид жуков - пучеглазый Stenus melanopus, у которого даже нет еще названия на эстонском языке.