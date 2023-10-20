В Ахтме мужчина, открывший газовый кран, подверг опасности жильцов дома, погиб кот

19 октября в 21:52 в центр тревоги позвонили и сообщили, что в многоквартирном доме на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве мужчина сломал газовую плиту, и можно было почувствовать запах газа.
Звонивший пояснил, что еще мужчина поджег свою рубашку.
Следующий звонивший сообщил о задымлении на лестничной клетке.
К моменту прибытия спасателей в гостиной квартиры на четвертом этаже возник пожар. Спасатели перекрыли газовый кран в доме и эвакуировали с 5 этажа 6 взрослых и троих детей, здоровье одного человека проверили сотрудники скорой помощи. К 22:17 пожар удалось локализовать, а спасательные мероприятия завершились в 23:02.
В горевшей квартире нашли мертвого кота.