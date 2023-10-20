В Ахтме мужчина, открывший газовый кран, подверг опасности жильцов дома, погиб кот

К моменту прибытия спасателей в гостиной квартиры на четвертом этаже возник пожар. Спасатели перекрыли газовый кран в доме и эвакуировали с 5 этажа 6 взрослых и троих детей, здоровье одного человека проверили сотрудники скорой помощи. К 22:17 пожар удалось локализовать, а спасательные мероприятия завершились в 23:02.