Министр финансов обещает все же достроить и принять в эксплуатацию Аувереский завод масел

- Я, как министр финансов и представитель общего собрания "Eesti Energia", считаю, что мы вложили сюда очень много денег налогоплательщика и предприятия. Теперь эти деньги надо вернуть. В 2019-2020 годах, когда принималось решение о строительстве завода масел, риски были известны и, по моей оценке, было неразумно начинать делать эти инвестиции. Однако в ситуации, когда такое большое количество денег уже использовано, мы не можем сделать инвестиции на сотни миллионов евро и позволить им просто стоять. Это было бы безответственно, - сказал Вырклаэв ERR.