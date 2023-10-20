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Министр финансов обещает все же достроить и принять в эксплуатацию Аувереский завод масел

Эрик Гамзеев
, журналист
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Строительство Аувереского завода масел в конце прошлого года.
Строительство Аувереского завода масел в конце прошлого года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если решение Госсуда и Министерство климата затормозили завершение строительства нового завода масел "Eesti Energia", то министр финансов Март Вырклаэв подтвердил в пятницу, что завод надо все-таки запустить в работу.

- Я, как министр финансов и представитель общего собрания "Eesti Energia", считаю, что мы вложили сюда очень много денег налогоплательщика и предприятия. Теперь эти деньги надо вернуть. В 2019-2020 годах, когда принималось решение о строительстве завода масел, риски были известны и, по моей оценке, было неразумно начинать делать эти инвестиции. Однако в ситуации, когда такое большое количество денег уже использовано, мы не можем сделать инвестиции на сотни миллионов евро и позволить им просто стоять. Это было бы безответственно, - сказал Вырклаэв ERR.

Общая стоимость строительства завода составляет 350 миллионов евро, и, по словам Вырклаэва, использована почти вся сумма. Государственная инвестиция составила по принятому в 2019 году решению 125 миллионов евро.

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