НАРВСКАЯ ЭСТОНСКАЯ ГОСГИМНАЗИЯ ⟩ Школьная семья с нетерпением ждет переезда в новый храм просвещения

Директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар во дворе нового образовательного комплекса, где на переменах можно будет побегать или поиграть в настольный теннис. Однако балконы, выходящие во двор школьного здания, достаточно широки, чтобы в хорошую погоду небольшая группа языкового обучения смогла заниматься на открытом воздухе. В октябре среди рябин появилась работа "Arenguhüpped", выбранная на художественном конкурсе из 27 работ. Победившая работа Ихана Тоомика изображает усилия по развитию школьной системы; стальные опоры художественного произведения -как прочный фундамент на всю жизнь, достигнутый благодаря учебе.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik