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НАРВСКАЯ ЭСТОНСКАЯ ГОСГИМНАЗИЯ ⟩ Школьная семья с нетерпением ждет переезда в новый храм просвещения

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар во дворе нового образовательного комплекса, где на переменах можно будет побегать или поиграть в настольный теннис. Однако балконы, выходящие во двор школьного здания, достаточно широки, чтобы в хорошую погоду небольшая группа языкового обучения смогла заниматься на открытом воздухе. В октябре среди рябин появилась работа "Arenguhüpped", выбранная на художественном конкурсе из 27 работ. Победившая работа Ихана Тоомика изображает усилия по развитию школьной системы; стальные опоры художественного произведения -как прочный фундамент на всю жизнь, достигнутый благодаря учебе.
Директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар во дворе нового образовательного комплекса, где на переменах можно будет побегать или поиграть в настольный теннис. Однако балконы, выходящие во двор школьного здания, достаточно широки, чтобы в хорошую погоду небольшая группа языкового обучения смогла заниматься на открытом воздухе. В октябре среди рябин появилась работа "Arenguhüpped", выбранная на художественном конкурсе из 27 работ. Победившая работа Ихана Тоомика изображает усилия по развитию школьной системы; стальные опоры художественного произведения -как прочный фундамент на всю жизнь, достигнутый благодаря учебе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Это будет очень теплый и уютный дом", - говорит директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар, стоя в уютном дворике образовательного комплекса. Здание с балконами под дерево через пару месяцев станет новым домом для новой школы.

  • Нарвская эстонская государственная гимназия и эстонская основная школа в январе начнут работу в новом образовательном комплексе по ул. Харидузе, 3. Их третьим партнером станет расположенная неподалеку нарвская Ваналиннаская государственная школа, специализирующаяся на методике языкового погружения. В следующем году присоединится к образовательному комплексу эстоноязычный Нарвский муниципальный детский сад, который будет построен рядом с Нарвской эстонской госгимназией.
  • Образовательный комплекс спроектировали архитекторы Маркус Каазик, Карин Харкмаа и Яна Пярн из архитектурного бюро "3+1". Архитекторами интерьера являются архитекторы "T43" Ахти Грюнберг, Тынис Кальве и Мари-Лийс Сыбер. Ландшафтную архитектуру выполняет "Lootusprojekt". Застройщик - ТОО "Nordlin Ehitus".
  • Нетто-площадь здания составляет 4948 м², им будут пользоваться почти 400 учеников. Стоимость строительных работ здания - 16,8 миллиона евро плюс налог с оборота.

Ирене Кяосаар говорит, что она не ходит каждый день смотреть на здание школы, строительство которого близко к завершению, и беспокоить строителей. Но раз журналисты хотят отправиться на стройплощадку, это дает хорошую возможность бросить взгляд на ход процесса. "Мы договорились приехать и посмотреть дом с нашей командой 30 октября".

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