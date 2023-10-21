НАРВСКАЯ ЭСТОНСКАЯ ГОСГИМНАЗИЯ ⟩ Школьная семья с нетерпением ждет переезда в новый храм просвещения

"Это будет очень теплый и уютный дом", - говорит директор Нарвской эстонской госгимназии Ирене Кяосаар, стоя в уютном дворике образовательного комплекса. Здание с балконами под дерево через пару месяцев станет новым домом для новой школы.
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- Нарвская эстонская государственная гимназия и эстонская основная школа в январе начнут работу в новом образовательном комплексе по ул. Харидузе, 3. Их третьим партнером станет расположенная неподалеку нарвская Ваналиннаская государственная школа, специализирующаяся на методике языкового погружения. В следующем году присоединится к образовательному комплексу эстоноязычный Нарвский муниципальный детский сад, который будет построен рядом с Нарвской эстонской госгимназией.
- Образовательный комплекс спроектировали архитекторы Маркус Каазик, Карин Харкмаа и Яна Пярн из архитектурного бюро "3+1". Архитекторами интерьера являются архитекторы "T43" Ахти Грюнберг, Тынис Кальве и Мари-Лийс Сыбер. Ландшафтную архитектуру выполняет "Lootusprojekt". Застройщик - ТОО "Nordlin Ehitus".
- Нетто-площадь здания составляет 4948 м², им будут пользоваться почти 400 учеников. Стоимость строительных работ здания - 16,8 миллиона евро плюс налог с оборота.