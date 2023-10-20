Кая Каллас не согласна с утверждением, что в Ида-Вирумаа исчезли тысячи рабочих мест

Премьер-министр Кая Каллас сказала в интервью "СП", что утверждения о том, что в последние годы в Ида-Вирумаа исчезли тысячи рабочих мест без создания новых, не соответствуют действительности.
"Просто дело в том, что когда исчезают какие-то рабочие места, все об этом говорят, потому что это негативная новость. Но когда создается новое предприятие, об этом никто не говорит", сказала она.
Большое интервью с Каей Каллас о проблемах Ида-Вирумаа и намерениях правительства в их решении, читайте в свежем номере "Северного побережья" от 21 октября.