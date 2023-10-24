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"iDeeJazz" ⟩ На нарвском фестивале разнообразным и ярким джазом наслаждались более полутысячи любителей музыки

Эрик Гамзеев
, журналист
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Воодушевленно выступавшим музыкантам не раз удавалось заставить восхищенную публику встать с места.
Воодушевленно выступавшим музыкантам не раз удавалось заставить восхищенную публику встать с места. Фото: ERAKOGU ("iDeeJazz")

Состоявшийся в прошлую пятницу и субботу в Нарве фестиваль "iDeeJazz" посетили более полутысячи любителей музыки, что является значительным количеством для джазовой музыки.

В фойе Нарвского колледжа Тартуского университета и в расположенной по соседству с ним свежереновированной ратуше выступили на шести концертах музыканты из Франции, США, Южной Африки, Бельгии, Финляндии и Эстонии. Кроме концертов можно было поучаствовать в мастер-классах, которые проводили американская легенда джаза Джон Стоуэлл и тоже уроженец США известный автор песен Адам Фэлкон. 

Знаменитый американский автор-исполнитель Адам Фэлкон не только выступил на концерте, но и поделился секретами своего искусства во время мастер-класса.
Знаменитый американский автор-исполнитель Адам Фэлкон не только выступил на концерте, но и поделился секретами своего искусства во время мастер-класса. Фото: ERAKOGU ("iDeeJazz")
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