"iDeeJazz" ⟩ На нарвском фестивале разнообразным и ярким джазом наслаждались более полутысячи любителей музыки

В фойе Нарвского колледжа Тартуского университета и в расположенной по соседству с ним свежереновированной ратуше выступили на шести концертах музыканты из Франции, США, Южной Африки, Бельгии, Финляндии и Эстонии. Кроме концертов можно было поучаствовать в мастер-классах, которые проводили американская легенда джаза Джон Стоуэлл и тоже уроженец США известный автор песен Адам Фэлкон.