Кохтла-Ярвеский центр культуры открывает новую серию творческих вечеров

Иногда новое - это хорошо забытое старое. В стародавние времена люди собирались вместе и коротали вечера за рукоделием - общались, пили чай, обсуждали новости, пели... Сейчас нет проблем, чем занять досуг, но общения порой не хватает. Восполнить это и поставила цель творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры, запуская серию вечеров "Art & Chai". Здесь можно пообщаться с коллегами по интересам и не только отдохнуть в приятной компании, но и научиться чему-то полезному.

Броши в этно-стиле. Фото: Erakogu

На первой встрече в эту пятницу гостям предложат приветственный напиток, сладости и приятную музыку. В программе мастер-класс по изготовлению броши в этно-стиле и викторина с призами. Интерес есть - в начале недели половина мест была уже забронирована.

Мастер-класс подготовила руководитель студии декоративно-прикладного искусства Юрате Кастрицкая.

- Недавно в центре культуры проходил открытый день ремесленных мастерских, и желающих сделать для себя этно-брошь было почти полсотни человек, - рассказывает она. - Поэтому решили повторить.

Юрате добавила, что идея творческого кафе родилась давно, они готовились и вели переговоры с мастерами, кто может и готов передавать свои умения.