Кохтла-Ярвеский центр культуры открывает новую серию творческих вечеров

В пятницу, 27 октября в 18.00 в кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры состоится первый чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". Если начинание будет востребованным, такие встречи станут традиционными. Стоимость билета - 12 евро. Количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.
Иногда новое - это хорошо забытое старое. В стародавние времена люди собирались вместе и коротали вечера за рукоделием - общались, пили чай, обсуждали новости, пели... Сейчас нет проблем, чем занять досуг, но общения порой не хватает. Восполнить это и поставила цель творческая команда Кохтла-Ярвеского центра культуры, запуская серию вечеров "Art & Chai". Здесь можно пообщаться с коллегами по интересам и не только отдохнуть в приятной компании, но и научиться чему-то полезному.
На первой встрече в эту пятницу гостям предложат приветственный напиток, сладости и приятную музыку. В программе мастер-класс по изготовлению броши в этно-стиле и викторина с призами. Интерес есть - в начале недели половина мест была уже забронирована.
Мастер-класс подготовила руководитель студии декоративно-прикладного искусства Юрате Кастрицкая.
- Недавно в центре культуры проходил открытый день ремесленных мастерских, и желающих сделать для себя этно-брошь было почти полсотни человек, - рассказывает она. - Поэтому решили повторить.
Юрате добавила, что идея творческого кафе родилась давно, они готовились и вели переговоры с мастерами, кто может и готов передавать свои умения.
- Таких много и в нашем городе, и по соседству, - подчеркнула собеседница. - Своих идей тоже хватает, но ведь всегда хочется разнообразия. Сейчас пишем проекты и, если найдем поддержку, сможем приглашать специалистов со стороны, также артистов или других творческих людей, чтобы пятничные вечера были более интересными. Планируем проводить их ежемесячно.