МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.10-02.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 октября по 2 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 26 октября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт под эгидой Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF): Неэме Отс (труба) и Яан Отс (рояль). В программе: Чайковский, Бизе, Мендес и др. Билет - 4-5 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Не горюй!", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-40,50 евро.
Пятница, 27 октября
* B Йыхвиской библиотеке в 17.30 - салонный вечер в большом зале: "Вдова полковника и хозяйка мызы Вока", моноспектакль Ивики Майдре. Открыто кафе хутора Тагавялья. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Аллеи любви", спектакль Тбилисского государственного театра имени Грибоедова. Билет - 12,50-36,50 евро.
Суббота, 28 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: день плюшевого мишки.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 16.00 - послеобеденный чай и экскурсия с гидом для старшего поколения по выставке Тани Муравской "Родное слово".
* В кинозале Нарвской арт-резиденции (NART) "Амалия" в 18.00 - кинопоказ в честь Хэллоуина: "Ноябрь" (2017). Действие фильма, основанного на романе Андруса Кивиряхка "Гуменщик, или Ноябрь", происходит во времена язычества в эстонской деревне, где бродят оборотни, чума и духи. Фильм на эстонском языке с субтитрами на русском языке. Пирожки предлагает Дом Ингрии.
Воскресенье, 29 октября
* В Нарвском центре свободного творчества в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", спектакль театра "Ильмарине".
* В клубе "Ахтме" - открытие творческого сезона: в 13.00 - праздничный концерт "Мы единая семья". Вход бесплатный. Информация по тел. 332 2061, 507 4616.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - концерт фольклорного ансамбля "Гусельки". Билет - 5 евро.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 15.00 - презентация монографии Тани Муравской и мастер-класс по выставке "Родное слово".
Понедельник, 30 октября
* B Йыхвиской библиотеке в 17.30 - дискуссия о книгах, прочитанных летом. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
Среда, 1 ноября
* В Нарвском колледже Тартуского университета - концерты фестиваля современной музыки "Afekt": 19.00 - "a.e.g. / t.i.m.e.", выступают Моника Маттизен (флейты, синтезатор), Юло Кригуль (подготовленное фортепиано) и Сандер Саарметс (аудиодизайн, live-электроника, видео); 20.00 - "Signaalid / Signals", выступает Сандер Саарметс (модульные синтезаторы). Билет на один концерт - 5-10 евро. Информация: www.festivalafekt.ee.
Четверг, 2 ноября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки лоскутного шитья Ирины Хоревой "Väikeste sammude kunst" / "Искусство маленьких шагов". Выставка открыта до 30 ноября.
* B Йыхвиской библиотеке в 17.30 - вечер Дня поминовения усопших с Тыну Ыннепалу. С ним беседует журналист и режиссер Яан Тоотсен. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Õhtust, Léon!" / "Bonsoir, Léon!", спектакль театра "Von Glehn". Участвуют Маргус Прангель и Эдуард Сальмисту. После спектакля - концерт горлового пения, который ознакомит с техникой обертонного пения и отправит слушателя в путешествие, во время которого он услышит шаманский барабан, игил, варган, поющие чаши, свисток. На сцене - Маргус Прангель. Билет - 15-18 евро.
СПОРТ
Пятница, 27 октября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - XV международные соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день первый.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).
Суббота, 28 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - XV международные соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день второй.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).
* В Ахтмеском спортхолле в 14.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу, полуфиналы.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - ФА "Tartu Kalev II".
Воскресенье, 29 октября
* От "Kaevuri maja" (центр соревнований, ул. Кастани, 7, Таммику) стартует 2-й марафон-поход по терриконам (пешком или на велосипеде). Плата за участие - 25 евро. Подробная информация и программа - на странице Алутагузеского турклуба в "Facebook".
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - XV международные соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день третий.
* В Ахтмеском спортхолле в 12.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу, финалы.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Ожидаются команды из трех человек. Новые команды просим зарегистрироваться не позднее 28 октября по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tallinna Kalev U21".
* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Legion" (Таллинн).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Vitamin Well" (Кадрина).
Понедельник, 30 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Helios" (Тарту).
Среда, 1 ноября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tartu Goats".
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Saku Sporting".
Четверг, 2 ноября
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
РАЗНОЕ
Четверг, 26 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей 11-12 лет.
Пятница, 27 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai" (на эстонском и русском языках): изготовление броши в этно-стиле, викторина с призами, приветственный напиток, сладости и приятная музыка. Творческая вечеринка с ароматом осеннего чая! Регистрация обязательна. Билет - 12 евро.
Суббота, 28 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: "Осенняя мозаика". Мастерим из природных материалов, листаем народный календарь. Вход по билету на выставку.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Clown Halloween". Билет - 13 евро. Предварительное бронирование: тел. 5668 4792.
Понедельник, 30 октября
* В Ийзакуской библиотеке с 11.00 до 18.00 - день самообслуживания: возьмите напрокат материалы для чтения с помощью программы "Urram".
Вторник, 31 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 12.00 - осенняя вечеринка золотого возраста. Танцы с Анне Велли и Айваром Юузе.
* В Кохтла-Ярве в Вахтраском центре творчества в 17.00 - Хэллоуин для школьников. Вход свободный.
* В Сондаском народном доме с 17.00 до 19.00 - Хэллоуин: молодежное костюмированное шоу.
Четверг, 2 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастер-класс для детей. Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
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