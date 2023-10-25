МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.10-02.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Smsraha" (Виймси).

Суббота, 28 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - XV международные соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день второй.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).

* В Ахтмеском спортхолле в 14.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу, полуфиналы.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - ФА "Tartu Kalev II".

Воскресенье, 29 октября

* От "Kaevuri maja" (центр соревнований, ул. Кастани, 7, Таммику) стартует 2-й марафон-поход по терриконам (пешком или на велосипеде). Плата за участие - 25 евро. Подробная информация и программа - на странице Алутагузеского турклуба в "Facebook".

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 10.00 - XV международные соревнования по спортивной аэробике "Kohtla-Järve Open Cup"; день третий.

* В Ахтмеском спортхолле в 12.00 - мемориал Ханса Кайва по боксу, финалы.