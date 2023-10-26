Тауно Выхмар: министерства не дают развивать предпринимательство в Алутагузеской волости

Выхмар сказал в прошлую пятницу на дне окружающей среды "Eesti Energia", что в то время, когда волость в ближайшие годы потеряет заметную часть своих доходов из-за сокращения сланцедобычи, ограничены также возможности развития предпринимательства. "Нам говорят, что фонд справедливого перехода якобы компенсирует все потери и что к нам приедет очень много природных туристов. На самом деле экономическая деятельность в нашей волости, территория которой составляет половину Ида-Вирумаа, сильно заторможена", - сказал он.

Выхмар привел в пример, что волостные власти очень хорошо настроены в отношении производства зеленой энергии, чтобы в волости можно было строить новые солнечные и ветряные парки. "Мы со своей стороны помогаем быстрым проведением планировок и всячески идем навстречу. Однако затем Министерство обороны говорит, что к востоку от шоссе Йыхви-Тарту ничего делать нельзя. С юга подступают природоохранные ограничения, и там тоже ничего строить нельзя. Остались лишь отдельные места, где можно что-то сделать, но тут запрашивают плату за подключение к электросети свыше десяти миллионов евро", - сказал он.