По словам старейшины Алутагузеской волости Тауно Выхмара, из-за установленных государством ограничений развитие предпринимательства в волости сильно затруднено.
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Тауно Выхмар: министерства не дают развивать предпринимательство в Алутагузеской волости
Выхмар сказал в прошлую пятницу на дне окружающей среды "Eesti Energia", что в то время, когда волость в ближайшие годы потеряет заметную часть своих доходов из-за сокращения сланцедобычи, ограничены также возможности развития предпринимательства. "Нам говорят, что фонд справедливого перехода якобы компенсирует все потери и что к нам приедет очень много природных туристов. На самом деле экономическая деятельность в нашей волости, территория которой составляет половину Ида-Вирумаа, сильно заторможена", - сказал он.