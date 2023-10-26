Минобороны выплатило самоуправлениям рекордную компенсацию за неудобства

Министерство обороны выплатило в 2023 году 16 местным самоуправлениям 1,35 млн евро в качестве платы за нарушение порядка в ходе прошедших учений, пишет RusDelfi.
Плата за нарушение порядка была выплачена 16 местным органам власти: волость Алутагузе, волость Ания, волость Антсла, волость Кадрина, волость Кийли, волость Куусалу, волость Ляэне-Харью, город Нарва-Йыэсуу, город Пярну, волость Рыуге, волость Саарде, волость Саку, волость Тапа, волость Тойла, город Выру и волость Выру.
- Это самая крупная выплата за всю историю, с ее помощью мы хотим смягчить воздействие полигонов на жилую среду, - сказал министр обороны Ханно Певкур, по словам которого, эти деньги, конечно, не могут покрыть все последствия использования полигонов, но это важная помощь местным властям для осуществления необходимых инвестиций в жизнь населенных пунктов.
Большее внимание будет уделяться количеству людей, проживающих на территории, которую затрагивают полигоны, и масштабам воздействия. Цель поддержки - помочь местным властям осуществить необходимые инвестиции и улучшить условия жизни местного населения.
- Местные власти знают, на что больше всего нужны деньги - будь то строительство удобного транспортного маршрута, модернизация системы отопления в здании школы или что-то еще, - сказал Певкур.