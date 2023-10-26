Минобороны выплатило самоуправлениям рекордную компенсацию за неудобства

- Это самая крупная выплата за всю историю, с ее помощью мы хотим смягчить воздействие полигонов на жилую среду, - сказал министр обороны Ханно Певкур, по словам которого, эти деньги, конечно, не могут покрыть все последствия использования полигонов, но это важная помощь местным властям для осуществления необходимых инвестиций в жизнь населенных пунктов.