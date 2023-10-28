Многие из тех, кто учился в школе в старом городе Кохтла-Ярве, выбрали профессию педагога. Некоторые из них вспоминали об этом и во время проходившей 1 октября по старому школьному зданию экскурсии, которая может оказаться одной из последних, ведь построенное в 1939 году по проекту Антона Соанса современнейшее для Эстонии того времени школьное здание разрушается и передвигаться внутри него уже небезопасно.

Юлла Тоомъярв рассказала, что была связана с кохтла-ярвеской эстонской школой целых 68 лет. Она вспоминала, как в первом классе у нее была очень строгий классный руководитель и в то же время дружелюбный учитель Йоханна Трейфельд. "Она требовала красивого почерка. Я очень старалась следить за этим. Если иногда у меня получалось писать криво, то я вырывала этот листок из тетради. За это маму вызывали в школу. А когда я, учась в четвертом классе, лишилась матери, та самая учительница сказала мне: "Дорогое дитя, мы переживем это, у тебя хороший отец!".