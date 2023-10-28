Улицы Ахтме весной станут значительно зеленее и появится вишневый сад

Протяженность новых посадок свыше трех километров, из них 300 деревьев разных видов - елки обыкновенные, рябина обыкновенная, черноплодная и сахалинская, липа и другие, отобранные в питомниках "Juhani Puukool" озеленителями из ТОО "Ökopesa", выигравшего конкурс на проведение работ.

Общая площадь новых посадок - полтора километра, и производятся они в разных местах микрорайона: в четверг несколько десятков деревьев уже посадили вдоль гаражей на бульваре Эстония, засажены две больших площадки около Ахтмеского спортхолла, появятся новые деревья около Малеваской и Таммикуской школ. Наконец-то появится озеленение на улице Сыпрузе. Разобьют целый вишневый сад - 67 саженцев японской вишни разместят на одном из нынешних пустырей. А вдоль заборов детских садов "Руккилилль", "Тареке" и Кохтла-Ярвеского молодежного центра появятся декоративные кусты, которые будут весной красиво цвести. Около детсада "Тухкатрийну" высадят черноплодную рябину - она не только красиво цветет, но и ягодкой осенью можно будет угоститься.