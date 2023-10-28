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Улицы Ахтме весной станут значительно зеленее и появится вишневый сад

Ирина Кивисельг
, журналист
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Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер и вице-мэр Эрик Сечков приехали посмотреть, как идут озеленительные работы, и не остались в стороне - внесли и свою лепту.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер и вице-мэр Эрик Сечков приехали посмотреть, как идут озеленительные работы, и не остались в стороне - внесли и свою лепту. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Триста молодых деревьев и полтора километра кустов высаживают в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Благодаря этому городские улицы станут более зелеными, разнообразные растения и живые изгороди будут радовать глаз и в ближайшем будущем прикроют непривлекательные строения или заборы. А когда они вырастут, воздух станет чище.

Протяженность новых посадок свыше трех километров, из них 300 деревьев разных видов - елки обыкновенные, рябина обыкновенная, черноплодная и сахалинская, липа и другие, отобранные в питомниках "Juhani Puukool" озеленителями из ТОО "Ökopesa", выигравшего конкурс на проведение работ.

Общая площадь новых посадок - полтора километра, и производятся они в разных местах микрорайона: в четверг несколько десятков деревьев уже посадили вдоль гаражей на бульваре Эстония, засажены две больших площадки около Ахтмеского спортхолла, появятся новые деревья около Малеваской и Таммикуской школ. Наконец-то появится озеленение на улице Сыпрузе. Разобьют целый вишневый сад - 67 саженцев японской вишни разместят на одном из нынешних пустырей. А вдоль заборов детских садов "Руккилилль", "Тареке" и Кохтла-Ярвеского молодежного центра появятся декоративные кусты, которые будут весной красиво цвести. Около детсада "Тухкатрийну" высадят черноплодную рябину - она не только красиво цветет, но и ягодкой осенью можно будет угоститься.

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