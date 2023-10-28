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СПАСАТЕЛИ ⟩ На дорогах погибли две косули

Северное побережье
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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вечером 25 октября спасатели выезжали на шоссе Таллинн-Нарва в деревню Вока Тойлаской волости, где косуля столкнулась с легковым автомобилем.

Животное погибло и лежало посреди проезжей части, а совершивший наезд автомобиль с места происшествия скрылся. О погибшем животном сообщил водитель другого легкового автомобиля, который чуть не наехал на лежавшую на дороге тушу. Спасатели вывезли сбитую косулю в лес.

26 октября в 9.44 в центр тревоги сообщили, что в деревне Онтика Тойлаской волости на шоссе Таллинн-Нарва посреди проезжей части лежит мертвая косуля. Спасатели вывезли тушу в лес. 

На парковке загорелся автомобиль

В четверг в полдень спасатели выезжали на Таллиннское шоссе в Нарве, где на парковке торгового центра загорелся моторный отсек легкового автомобиля "Mercedes-Benz". Владелец автомобиля пытался также сам потушить огонь, на помощь ему и поспешили нарвские спасатели.

Возгорание локализовали с помощью воды и пены за несколько минут. Вероятно, пожар начался из-за неисправности в электросистеме автомобиля.

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