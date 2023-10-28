СПАСАТЕЛИ ⟩ На дорогах погибли две косули

Животное погибло и лежало посреди проезжей части, а совершивший наезд автомобиль с места происшествия скрылся. О погибшем животном сообщил водитель другого легкового автомобиля, который чуть не наехал на лежавшую на дороге тушу. Спасатели вывезли сбитую косулю в лес.

26 октября в 9.44 в центр тревоги сообщили, что в деревне Онтика Тойлаской волости на шоссе Таллинн-Нарва посреди проезжей части лежит мертвая косуля. Спасатели вывезли тушу в лес.

На парковке загорелся автомобиль

В четверг в полдень спасатели выезжали на Таллиннское шоссе в Нарве, где на парковке торгового центра загорелся моторный отсек легкового автомобиля "Mercedes-Benz". Владелец автомобиля пытался также сам потушить огонь, на помощь ему и поспешили нарвские спасатели.