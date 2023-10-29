Уроженка Силламяэ установила новый рекорд Эстонии по плаванию на дистанции 50 метров

На прошедших в субботу в Кохтла-Ярве соревнованиях по плаванию Энели Ефимова побила собственный рекорд на дистанции 50 метров брассом, пишет rus.err.
Энели Ефимова преодолела дистанцию за 29,66 секунды, опередив занявшую второе место Уте Виктория Лю Ен (Кохтла-Ярвеский клуб водных видов спорта) более чем на пять секунд.
Предыдущий рекорд (29,81 секунды) также принадлежал Ефимовой и был установлен на юниорском и молодежном чемпионате Эстонии по плаванию на короткой воде, проходившем в декабре прошлого года. Ефимовой принадлежит рекорд (30,08) на этой дистанции и на длинной воде (в 50-метровом бассейне). Уроженка Силламяэ установила его в прошлом году в Будапеште.
Также в Кохтла-Ярве Ефимова установила новый юниорский рекорд Эстонии на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием (1.02,03). Предыдущий рекорд (1.02.44) с 2003 года принадлежал Яне Треп.