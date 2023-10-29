Уроженка Силламяэ установила новый рекорд Эстонии по плаванию на дистанции 50 метров

Предыдущий рекорд (29,81 секунды) также принадлежал Ефимовой и был установлен на юниорском и молодежном чемпионате Эстонии по плаванию на короткой воде, проходившем в декабре прошлого года. Ефимовой принадлежит рекорд (30,08) на этой дистанции и на длинной воде (в 50-метровом бассейне). Уроженка Силламяэ установила его в прошлом году в Будапеште.