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Уроженка Силламяэ установила новый рекорд Эстонии по плаванию на дистанции 50 метров

Северное побережье
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

На прошедших в субботу в Кохтла-Ярве соревнованиях по плаванию Энели Ефимова побила собственный рекорд на дистанции 50 метров брассом, пишет rus.err.

Энели Ефимова преодолела дистанцию ​​за 29,66 секунды, опередив занявшую второе место Уте Виктория Лю Ен (Кохтла-Ярвеский клуб водных видов спорта) более чем на пять секунд.

Предыдущий рекорд (29,81 секунды) также принадлежал Ефимовой и был установлен на юниорском и молодежном чемпионате Эстонии по плаванию на короткой воде, проходившем в декабре прошлого года. Ефимовой принадлежит рекорд (30,08) на этой дистанции и на длинной воде (в 50-метровом бассейне). Уроженка Силламяэ установила его в прошлом году в Будапеште.

Также в Кохтла-Ярве Ефимова установила новый юниорский рекорд Эстонии на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием (1.02,03). Предыдущий рекорд (1.02.44) с 2003 года принадлежал Яне Треп.

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