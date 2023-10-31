Спор в горсобрании Кохтла-Ярве ⟩ "Кто из нас коррупционер?"

Поводом для этого стал запрос члена горсобрания, входящего во фракцию социал-демократов, Владимира Чужаса мэру Вирве Линдер в связи с тем, что в ответ на вопрос журналиста "Postimees" она упомянула о бывших и нынешних коррумпированных городских властях Кохтла-Ярве. "Я так понимаю, вы считаете, что среди нынешних городских властей есть коррумпированные лица. Если это так, то, возможно, вы их назовете. Или хотя бы сообщите нам, где они находятся - в горуправе или горсобрании", - спросил Чужас.