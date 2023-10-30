СПАСАТЕЛИ ⟩ Владелица дома велела спасателям увезти датчик угарного газа

Спасатели выяснили, что хозяйка при растопке печи слишком рано закрыла заслонку - и датчик дал сигнал об опасном уровне угарного газа. Спасатели открыли заслонку и перемешали угли, которые снова начали тлеть. Помещение проветрили.

Спасатели объяснили женщине, что проникающий в помещение, если слишком рано закрыть заслонку, бесцветный и не имеющий запаха угарный газ сверхъядовит и опасен для жизни, а обнаружить его можно только с помощью датчика угарного газа.

В ответ на разъяснения спасателей женщина велела им забрать датчик с собой, а в противном случае обещала выбросить его, если он опять начнет подавать сигнал.

Спасатели оставили датчик на месте, а пожарную безопасность дома они приедут проверить снова.

В многоквартирном доме произошла утечка газа

Вечером 27 октября в центр тревоги поступило сообщение о запахе газа в многоквартирном доме на улице Харидузе в Силламяэ. Спасатели установили в одной из квартир утечку газа в месте подсоединения крана.