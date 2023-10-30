Пн, 30.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СПАСАТЕЛИ ⟩ Владелица дома велела спасателям увезти датчик угарного газа

27-28 октября 2023 г.
Северное побережье
Facebook
Comments
Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К субботнему вечеру 28 октября в центр тревоги поступило сообщение о сработавшем датчике угарного газа в доме в деревне Савала Люганузеской волости, где спасатели ранее в тот же день установили это устройство.

Спасатели выяснили, что хозяйка при растопке печи слишком рано закрыла заслонку - и датчик дал сигнал об опасном уровне угарного газа. Спасатели открыли заслонку и перемешали угли, которые снова начали тлеть. Помещение проветрили.

Спасатели объяснили женщине, что проникающий в помещение, если слишком рано закрыть заслонку, бесцветный и не имеющий запаха угарный газ сверхъядовит и опасен для жизни, а обнаружить его можно только с помощью датчика угарного газа.

В ответ на разъяснения спасателей женщина велела им забрать датчик с собой, а в противном случае обещала выбросить его, если он опять начнет подавать сигнал.

Спасатели оставили датчик на месте, а пожарную безопасность дома они приедут проверить снова. 

В многоквартирном доме произошла утечка газа

Вечером 27 октября в центр тревоги поступило сообщение о запахе газа в многоквартирном доме на улице Харидузе в Силламяэ. Спасатели установили в одной из квартир утечку газа в месте подсоединения крана.

Кран закрыли и жильцов попросили вызвать на место газовую службу.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх